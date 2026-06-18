鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 16:43

國泰世華銀行今 (18) 日發布 FOMC 會後市場展望，本次決議利率不變，新任主席華許 (Kevin Warsh) 首秀大展精簡作風，不僅大幅縮減聲明字數，更推出五大任務小組，有意淡化「Warsh Put」效應並引領 Fed 回歸貨幣政策本業。雖然點陣圖中位數上移引發市場鷹派解讀，但國泰世華分析，因華許未參與投票且近期油價大幅回落，市場顯有過度解讀之虞，預期年底利率與匯率仍有回落空間。

本次 FOMC 會議是美國聯準會 (Fed) 新任主席華許記者會首秀。會議決議利率維持不變，溝通機制改變成首要亮點。本次會議聲明字數較前次減少 62%，並移除前瞻指引及對未來政策走向傾向性描述，顯示 Warsh 有意調整溝通機制。此外，其未參與本次點陣圖投票，進一步弱化點陣圖的重要性。

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對今年底的點陣圖預期中，在本次 18 位官員態度中，其立場分布為升息、維持及降息比例各占 9：8：1，排序第 9 位及 10 位官員 (中位數) 預測值平均為 3.75%，導致市場鷹派解讀；研判若將 Warsh 納入考量，中位數可能下滑至 3.625%，即維持不變，顯示市場解讀過於鷹派。

且需留意，點陣圖投票為一周前、西德州原油價格 90 美元的背景，而近兩日油價已下滑至 75 美元，亦影響市場對後續政策預期的判讀。

為調整 Fed 長期以來角色擴張的現象，Warsh 提出五大任務小組，包括溝通、資產負債表、數據、AI 生產力及通膨框架。其目的有二：一是讓 Fed 回歸貨幣政策本業，淡化「市場有事，就是 Fed 有事」的既有印象，未來「Warsh Put」 效應將漸消退，同時也可能在明、後年啟動新一輪縮表計畫；二是如何跟市場溝通貨幣政策的路徑，特別是對現在所依循的 PCE 指標編制方式，將有一番討論。

國泰世華指出，美伊達成和平協議，有助通膨預期降溫，緩和市場對升息的預期，待下半年通膨回落有更明確的證據後，預計聯準會仍有寬鬆步調。

針對未來股市展望，國泰世華指出，短線貨幣政策偏緊，且科技股乖離幅度過大，將加大市場波動度。中長期而言，整體企業獲利基本面穩健，預估今、明年標普 500 企業獲利可維持雙位數增長，支撐股市長線動能。