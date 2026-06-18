鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 14:01

全球協作機器人與 AI 視覺廠達明 (4585-TW) 機器人，於昨 (17) 日起 6 月 20 日參加在泰國曼谷舉辦的「泰國智慧製造與自動化展 (ME Assembly & Automation 2026)」，在本次展會中，達明也首度對外展出旗下最新全新力作 - 輕量款「TM3S」協作機器人，讓產線工程師能夠在極短時間內完成安裝、拆卸與移動，大幅提升前線作業的機動性，搶攻東南亞商機。

達明進軍泰國自動化展，展出靈巧手自動化折盒與裝箱產線。(圖:達明提供)

達明表示，公司此次以「智慧包裝自動化」與「AI 高效檢測」為雙核心主軸，全面展示專為電子製造、汽車零部件、食品飲料及消費性電子產業量身打造的創新解決方案，協助東南亞製造業應對多品種、小批量及快速換線的現代化生產挑戰。

‌



針對電商與零售商品包裝的自動化剛性需求，達明本次特別展出「自動化折盒與裝箱產線」，該方案打破傳統機械夾具在複雜包裝場景中的侷限，高度整合了達明協作機器人、先進的 AI 視覺導引系統以及靈巧手柔性抓取技術。

該系統展現了「腦眼手合一」的極致表現，能自動完成紙盒取料、精準定位、折盒、裝盒，並配合靈巧手進行柔性抓取與裝箱輸送。達明表示，此展品具備模組化設計與快速部署優勢，能顯著節省產線空間、縮短導入時間，並大幅提升包裝效率與作業穩定性，非常適合多品種、小批量的敏捷生產環境。

此次達明也同步展出了旗下最新力作 - 全新「TM3S」協作機器人，專為需要頻繁移動與高靈活性作業的現場量身打造，機身設計極致輕量，重量僅有 12 公斤。其最大亮點在於配備了「快拆式電纜線接頭 (Quick-release Connector)」，讓產線工程師能在極短時間內完成安裝、拆卸與移動，提升前線作業的機動性。

TM3S 傳承了達明機器人家族最核心的「內建視覺系統」，賦予機器人強大的空間感知與定位能力，特別適用於高精度的焊接、組裝、工作站定位抓取以及自動化快速檢測等多元應用場景。

除了包裝與輕量化新品，達明現場也展示「飛拍 AI 檢測系統」與「Instant Palletizer」，AI 飛拍技術允許機器人在動態移動中進行即時瑕疵檢測與外觀辨識，完全無需停頓，實現產能與品質管理的雙重飛躍；而 Instant Palletizer 則以快速堆棧方案則以極簡的設定與直覺式操作，協助東南亞食品飲料與 3C 零售客戶快速升級末端物流的堆疊效率，也解決當地嚴重的人工短缺問題。