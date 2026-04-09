茂順歐美市場回溫挹注強 Q1營收衝破10億元創9季新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 09:34

密封元件大廠茂順 (9942-TW) 在中國大陸市場包括在重型卡車及家電應用需求走揚市況明確之後，目前並已見歐美市場需求的回溫， 3 月營收在工作天數增加的有利情況之下， 3 月營收明顯衝高到 3.99 億元，月增達 43.28%。第一季營收 10.79 億元創 9 季新高，年增 12.98%。

茂順董事長石正復。(鉅亨網記者張欽發攝)

茂順 2026 年 1 月營收 4.02 億元創歷史同期新高，3 月營收明顯衝高到 3.99 億元，月增達 43.28%，年增 10.46%。本季營收仍不看淡

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茂順在 2025 年下半年以來的訂單以中國大陸市場及美國市場表現成長佳，同時，2026 年茂順在中國大陸市場如重型卡車油封銷售有大幅成長，原有的家電市場維持既有的成長態勢，

茂順在歐美市場方面，美國及歐洲市場需求有快速的回溫走勢，也推升 3 月及今年首季的營收可望明顯走揚。而且，美國市場傳出獲得新增的變速箱售後維修客戶開始正式下單。