鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 09:41

密封元件廠茂順 (9942-TW) 在中國大陸市場包括在重型卡車及家電應用需求走揚市況明確之後，目前已見歐美市場需求的回溫，茂順初估 6 月營收將優於 5 月的 3.81 億元表現，並遠超去年 5 月的 3.3 億元，

茂順對去年股息每股配發 7 元，訂 7 月 30 日除息交易，現金股息預計在 8 月 28 日 發放。茂順對 2026 年全年營收法人估將在 45 億元之上。

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密封元件大廠茂順 2026 年第一季營收 10.79 億元創 9 季新高，季增 6.57%，年增 12.98%。第二季營收仍不看淡，同時，在匯率及出貨組合有利因素之下，2026 年首季單季稅後純益 1.85 億元，較上一 季 1.76 億元成長，單季每股純益 2.22 元。

茂順在 2025 年下半年以來的訂單以中國大陸市場及美國市場表現成長佳，同時，2026 年茂順在中國大陸市場如重型卡車油封銷售有大幅成長，原有的家電市場維持既有的成長態勢，

茂順在歐美市場方面，美國及歐洲市場需求有快速的回溫走勢，也推升今年營收可望明顯走揚。而且，美國市場傳出獲得新增的變速箱售後維修客戶開始正式下單。