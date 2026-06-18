〈第一金股東會〉不限公公併！不整併會越做越小 盼與民營優質對象「談戀愛」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 15:58

第一金（2892-TW）今 (18) 日舉行股東常會，除總座方螢基提出合併「三原則」外，會後第一金副總經理暨發言人李淑玲，亦對金融整併議題拋出震撼彈。她率先打破公股傳統思維，大膽提出公股不應設限於公公併的既定框架，若市場上有優質的民營機構，應積極尋求公私協作機會，甚至可以用「談戀愛」的心態來尋找好對象。她直言，在當前激烈的同業競爭環境下，金融整併是公股擴大經營規模、提升國際競爭力的關鍵突破點，不應因過去的包袱而自我設限。

不限公公併！副總李淑玲：公股不整併會越做越小 盼與民營優質對象「談戀愛」。（圖:一銀提供）

李淑玲分析指出，公股機構成員過去對於併購議題多半較為忌諱與排斥，主要原因在於雙方整併時，最容易達成且最直接的效果就是降低成本，這往往會伴隨著人力資源的重疊與裁員疑慮，進而引發工會的負面情緒與營業據點縮減的心理壓力。

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然而，市場競爭是不進則退，當所有民營金控都在加速整併並擴大版圖時，公股如果停滯不前、不求壯大，自身的發展空間與業務量能就會被壓縮得越做越小。特別是未來如果想跨足國際市場，去承做規模動輒高達 2500 億美元的跨國大額融資案，金控本身的財力、產品線豐富度以及專業團隊的整體強度都至關重要，若沒有足夠的規模，根本連參與賽局的機會都沒有。

因此，李淑玲認為公股應該正視與優秀民營對象合作的機會，並強調併購對象不必然一定是公股。她形容，有併購才能在市場上挑選好對象，像「談戀愛」，只要對方條件好，公股與民營結婚也有機會生出競爭力極強的「優生兒」。只要經營階層與政府部門能夠順利突破員工保障的心理障礙，確保員工權益並做好妥善溝通，透過併購引進外部優秀的人才、創新的技術、多元的商品甚至是全新的客群，對公股的長遠成長與轉型絕對是一件大好事。