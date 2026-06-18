鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 14:04

第一金控今 (18) 日召開股東常會，在穩固的經營基磐與靈活的策略布局下，集團再度繳出傲人成績，獲利持續創下歷史新高，資產規模更首度突破 5 兆元大關，會中並通過每股配發現金股利 1.3 元。第一金控董事長邱月琴於致詞時表示：集團將密切注意金融市場的變化，在風險可控的情況下，追求適度的成長，提供穩健以及持續的報酬，來回饋股東長期的支持跟愛護。

回顧過去一年經營成果，第一金控延伸業務範疇的深度與廣度，在全體同仁努力之下，集團及銀行子公司獲利再創新高。第一金控稅後淨利達 269.33 億元，較前一年成長 6.21%，最後每股盈餘（EPS）為 1.87 元。

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第一金控總經理方螢基在進行營業概況報告時指出，第一銀行稅後淨利創下歷史新高，達到 256.63 億元，比前一年成長 7.8%。在銀行以外子公司方面也有不錯的表現，稅後淨利合計達 24.21 億元，成長 4.53%。

在業務推展與創新方面，方螢基表示，銀行高資產財管業務 AUM 持續成長，各金加財管的獲利大幅成長 17.1%。此外，投信優選非投等債 ETF，基金規模也超越了百億元的門檻，有效提升市場能見度。在數位轉型與新創服務上，銀行導入 Power BI 及生成式 AI 等新科技工具以增進業務效率，證券也完備了線上副委託開戶及定期定額業務，銀行更獲准辦理 Open Banking 第三階段交易面資訊串接服務，投信則進駐高雄資產管理專區並開辦相關業務。

面對全球經濟的起伏變局，邱月琴指出，受惠 AI 與高效能運算等新興科技應用需求帶動出口大幅成長，挹注民間消費動能。她強調：未來將持續以永續為核心經營理念，力行減碳淨零，善盡社會責任與公平待客，建立長期的發展韌性。