鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 15:21

談公民併、投信「四合一」 總座方螢基拋合併「3條件」這件事排第一。 （圖:一銀提供）

方螢基指出，截至今年 5 月底，集團在非銀行子公司的獲利表現皆大幅成長，其中第一金證券獲利年增率接近 600%，投信成長 106%，創投更是激增 782%，帶動非銀行子公司的獲利佔比從去年的 8.57% 一舉攀升至 16%，正加速朝向 20% 的長遠目標邁進。

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方螢基特別強調，員工是企業發展的重要資產，未來若有任何整併計畫，公司對所有合併案均秉持三項核心原則，首先是必須依循主管機關相關法令辦理；其次，合併必須符合長期經營策略，有助於擴大業務規模、提升經營綜效與市場競爭力；第三則是兼顧股東、客戶及員工等各方權益。

在股東發言階段，工會代表首創關注員工持股信託（ESOT）額度的提升及友善職場環境。工會建議將員工自提額度上限由 1000 元提高至 10000 元，同時期盼管理階層能強化溝通。第一金對此表示，公司早於 112 年 4 月便與財政部展開溝通，積極爭取將自提額度區間擴大為 1000 元至 10000 元。在職場管理方面，目前已全面啟動員工滿意度調查，針對評鑑表現較為落後的單位主管，公司將親自進行訪談與追蹤，以改善領導管理職能。

另一位股東則針對媒體報導「財政部推動四大公股銀行合併、並以第一銀行為存續公司」之傳聞提出質疑，關切合併案的評估進度、未來投信子公司的經營方向，以及相關的員工安置計畫。對此，方螢基回應，身為上市公司，所有涉及併購或合併的重大訊息均須嚴格遵守規範，並經董事會決議後方能對外公告，現階段無法對媒體報導進行評論。

然而，第一金也當場提出合併案的「三大核心原則」，包括必須完全遵循主管機關的相關法令辦理；其次，合併案須符合公司長期的經營策略，能確實擴大業務規模並提升經營綜效與競爭力；最後，則必須兼顧股東、客戶與員工權益的保障。工會隨後對此補充，若未來政策有所要求，公銀行處確實無法拒絕，但希望管理階層務必重視員工、落實員工商量安置，避免引發類似過去民營銀行合併時的勞資抗爭。

針對股東批評第一金控獲利過去過度集中於銀行、非銀行子公司表現不夠突出的問題，第一金財報顯示，去年金控稅後淨利為 269.33 億元，銀行占 256.63 億元，非銀行子公司去年獲利佔比確實僅 8.57%。但今年以來各子公司在股市熱絡下展現爆發力，除了證券與創投獲利翻倍，第一金人壽稅後淨利也來到 3.51 億元，使非銀行獲利佔比大幅躍升至 16%。董事會目前正著手修正績效獎金制度，未來貢獻度越高、業績越好的單位，將可獲得更多激勵獎金。