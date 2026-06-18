鉅亨網記者張韶雯 台北
針對市場關注公股投信「四合一」整併進度及公股、民營金融機構合併議題，第一金控 (2892-TW) 今 (18) 日舉行股東常會，總經理方螢基表示，相關訊息涉及上市公司重大併購事項，須待董事會決議後才能依法公告，在此之前不便評論市場傳聞。他強調未來若有任何整併計畫，公司對所有合併案均秉持三項核心原則，其中以對員工的保障最優先。
方螢基指出，截至今年 5 月底，集團在非銀行子公司的獲利表現皆大幅成長，其中第一金證券獲利年增率接近 600%，投信成長 106%，創投更是激增 782%，帶動非銀行子公司的獲利佔比從去年的 8.57% 一舉攀升至 16%，正加速朝向 20% 的長遠目標邁進。
方螢基特別強調，員工是企業發展的重要資產，未來若有任何整併計畫，公司對所有合併案均秉持三項核心原則，首先是必須依循主管機關相關法令辦理；其次，合併必須符合長期經營策略，有助於擴大業務規模、提升經營綜效與市場競爭力；第三則是兼顧股東、客戶及員工等各方權益。
在股東發言階段，工會代表首創關注員工持股信託（ESOT）額度的提升及友善職場環境。工會建議將員工自提額度上限由 1000 元提高至 10000 元，同時期盼管理階層能強化溝通。第一金對此表示，公司早於 112 年 4 月便與財政部展開溝通，積極爭取將自提額度區間擴大為 1000 元至 10000 元。在職場管理方面，目前已全面啟動員工滿意度調查，針對評鑑表現較為落後的單位主管，公司將親自進行訪談與追蹤，以改善領導管理職能。
另一位股東則針對媒體報導「財政部推動四大公股銀行合併、並以第一銀行為存續公司」之傳聞提出質疑，關切合併案的評估進度、未來投信子公司的經營方向，以及相關的員工安置計畫。對此，方螢基回應，身為上市公司，所有涉及併購或合併的重大訊息均須嚴格遵守規範，並經董事會決議後方能對外公告，現階段無法對媒體報導進行評論。
然而，第一金也當場提出合併案的「三大核心原則」，包括必須完全遵循主管機關的相關法令辦理；其次，合併案須符合公司長期的經營策略，能確實擴大業務規模並提升經營綜效與競爭力；最後，則必須兼顧股東、客戶與員工權益的保障。工會隨後對此補充，若未來政策有所要求，公銀行處確實無法拒絕，但希望管理階層務必重視員工、落實員工商量安置，避免引發類似過去民營銀行合併時的勞資抗爭。
針對股東批評第一金控獲利過去過度集中於銀行、非銀行子公司表現不夠突出的問題，第一金財報顯示，去年金控稅後淨利為 269.33 億元，銀行占 256.63 億元，非銀行子公司去年獲利佔比確實僅 8.57%。但今年以來各子公司在股市熱絡下展現爆發力，除了證券與創投獲利翻倍，第一金人壽稅後淨利也來到 3.51 億元，使非銀行獲利佔比大幅躍升至 16%。董事會目前正著手修正績效獎金制度，未來貢獻度越高、業績越好的單位，將可獲得更多激勵獎金。
對於股東反映證券子公司在銀行據點的跨業一站式服務品質及系統不相通等痛點，第一金證券主管現場承認確實仍有提升空間。目前銀行據點主要提供證券開戶及相關諮詢，未來將加速朝向數位化與系統優化發展，全面解決線上系統資料不相通的缺憾，並透過分行同仁更積極的引導，來落實真正的一站式金融整合行銷。
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