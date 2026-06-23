鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 10:55

玻纖一貫廠富喬工業 (1815-TW) 今 (23) 日召開股東會，並通過對 2025 年獲利配發案，富喬 2025 年全年稅後純益 8.57 億元，每股純益 1.64 元，擬配發 0.5 元股息及 0.5 元股票股利，合計爲 1 元。富喬並指出，針對 M9 等級的石英布材料，富喬己研製成功。

富喬董事長張元賓。(圖：富喬提供)

同時，富喬最新的獲利成績佳，預估 2026 年下半年動能續強；富喬在 2026 年首季稅後賺進 4.58 億元，創新高，每股純益 0.79 元。富喬並指出，針對 M9 等級的石英布材料，富喬己研製成功，配合客戶未來 China +1 需求，將進行相關認證程序。

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富喬 2026 年第一季營收 18.81 億元，毛利率 35.97%，季增 6.96 個百分點，年增 6.24 個百分點，稅後純益 4.58 億元，創新高，季增 5.02%，年增 1.67 倍，每股純益達 0.79 元。

富喬董事長張元賓對 2026 年營運展望指出，近期 M6 等級應用在低軌衛星的 E 級玻纖布因供不應求，出貨量增加且產品價格也應市場調升。隨著新世代 AI 伺服器與高速交換器規格升級加速推升 PCB 上游材料升級和需求，下半年次世代 Low DK2(高頻高速低耗損材料) 產品出貨比重將持續上升，其 Low DK2 的高附加價值，將進一步優化產品組合並推升整體營收與獲利水準。另外應用於載板的 Low CTE 產品，客戶需求強烈，目前公司生產學習曲線仍在進行優化，以期待未來提高市場滲透率。

同時，富喬針對 M9 等級的石英布材料，公司業己研製成功，配合客戶未來 China +1 需求，將進行相關認證程序。

張元賓進一步表示，公司今年將持續擴大資本支出，先進製程產品佔產能比重目標提升至 70%，Low DK1 與 Low DK2 產品持續擴產，相關效益可望逐季反映於營收與獲利表現。東莞廠透過優化產品組合，並受惠大陸 E 級玻纖布價格上揚，第一季已順利轉盈。下半年並導入 Low DK 布產品提升競爭力，今年營運成績可期。另泰國新廠投資也已啓動，預計明年下半年出貨，產品應用於低軌衛星、AI 伺服器為主，將成為富喬海外高階產能布局的重要據點，2027 年開始挹注集團營收與獲利。