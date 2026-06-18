安力-K Y 持續布局深化布局AI邊緣運算及新興應用
鉅亨網記者張欽發 台北
金屬沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 今 (18) 日召開股東常會，雖然 2026 年第一季仍處虧損，安力 - KY 並強調表示，AI 邊緣運算設備、無人機以及新興市場已成為公司重點發展方向。
面對全球 AI 產業快速發展及供應鏈重組趨勢，安力 - KY 表示，AI 邊緣運算設備、無人機以及新興市場已成為公司重點發展方向。安力 - KY 於 2025 年成功切入相關供應鏈，今年隨客戶產品線擴充及新機種導入，相關產品出貨持續成長，營收貢獻較去年明顯提升，逐步成為公司新興應用市場的重要成長動能之一。安力 - KY 持續拓展出口導向客戶，藉由分散市場及客戶結構，提升整體營運韌性。
另一方面，AI 邊緣運算市場也持續展現成長動能，近期隨美系品牌推出之相關產品於中國市場獲得良好市場反應，帶動地端 AI 應用及高效能運算需求成長，公司相關產品出貨表現穩步提升，並逐步成為推動產品結構升級與營運發展的重要動能之一。
安力 - KY 近年除持續鞏固 PC 及筆電等既有市場基礎外，並拓展 AI 邊緣運算設備、無人機及其他高附加價值應用領域。隨著新產品、新客戶及新應用市場開發成果逐步顯現。
安力 - KY 在 2026 年第一季營收 4.42 億元，受新廠產能爬坡、產品組合調整及固定成本影響，單季毛利率為 13.22%，季增 2.29 個百分點，年減 6.18 個百分點，2026 年首季虧損 1941 萬元，與上季及去年同期同屬虧損，每股虧損 0.44 元。
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