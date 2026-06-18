〈兆豐金股東會〉前進穩定幣？董瑞斌維持審慎：僅適合跨境小額匯款 但銀行發行優勢不明顯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 12:15

前進穩定幣？董瑞斌維持審慎：僅適合跨境小額匯款 但銀行發行優勢不明顯。（鉅亨網記者張韶雯攝）

董瑞斌坦言，穩定幣不付孳息的特質等同於向使用者無息貸款，對大額資金與大企業而言缺乏持有誘因。未來若要全面落地，發行機構必須在反洗錢、反資恐等法遵查核上與銀行遵守相同標準，確保公平的競爭環境，且全球監管碎裂化也是目前的一大阻礙。

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董瑞斌曾在今年三月的記者會中首度公開兆豐銀動員全球海外分行，費時數月進行的「穩定幣跨境匯款實測報告」：並強調四點原因不看好穩定幣，第一「無息貸款與缺乏利息誘因」，他指出發行機構若依規定必須 100% 提存法幣準備，銀行將付不出任何利息，對持有大額資金的企業而言缺乏誘因，本質上像是給發行機構無息貸款。

第二「20 萬元（7000 美元）的勝負分界線」：指出境內轉帳穩定幣毫無優勢。在跨境匯款上，新台幣 20 萬元以下的小額匯款穩定幣才具備速度與成本優勢；若超過 20 萬元的大額匯款，因為銀行設有手續費上限，反而是傳統銀行勝出。

第三「全球 25 家海外分行實測困境」，董瑞斌透露當時動員 25 家海外分行進行 50 USDT 匯款測試，結果高達 13 至 14 家分行因當地絕對禁止、區域幣種偏好（如紐約只認 USDC）等法規限制而宣告失敗，藉此點出全球「監管碎片化」的難題。

第四「法遵標準一體適用」：強調未來虛擬資產發行機構的洗錢防制、KYC 必須與傳統銀行拉到相同鐵律，不能有監管套利。