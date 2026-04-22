鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-22 15:56

隨著電動車普及與儲能系統大量佈建，鋰電池火災的高溫與復燃特性成為城市安全的新挑戰。威盛 (2388-TW) 今 (22) 日宣佈與正德防火深度合作，針對新能源火災開發「早期 AI 火災偵測與主動式防護系統」。

威盛指出，傳統消防系統多依賴煙霧或熱感應，往往在火勢成形後才啟動。公司憑藉深耕多年的 AI 影像運算技術，為新能源場域量身打造「早期火災偵測系統」。透過智慧攝影機追蹤環境異常溫度、煙霧特徵與特殊氣體趨勢，能在火源萌芽的極早期階段即發出警報，為後續滅火爭取黃金救援時間。

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威盛 AI 事業處處長黃宗慶表示，在電動車與儲能櫃等無人值守的環境中，偵測速度決定損害規模，公司的 AI 技術不僅是監視，更是主動的安全防護大腦，透過與正德防火的防火水幕設備連動，實現從智慧預警到冷卻隔離的無縫對接。

威盛強調，自家 AI 偵測系統與正德防火新能源火災戰術設備深度整合，一旦威盛系統偵測到異常，可立即驅動多項防護機制，如底盤撒水系統，可針對電動車底部鋰電池區域進行精準噴射，從火源核心快速降溫，有效抑制熱失控與復燃風險。

該系統也可啟動水幕牆水霧，由天花板自動啟動形成垂直水霧屏障，即時隔離高溫輻射與有毒濃煙，防止火勢向鄰近車輛或商辦空間蔓延。該系統支援「手動部署」與「自動聯動」雙模式，能彈性應用於地下停車場、商辦大樓、工廠及倉儲等多元場景。