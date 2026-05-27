威盛旗下威宏攜手Skymizer 推AI推論晶片整合生態系

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 16:01

AI 推論晶片業者 Skymizer(臺灣發展軟體科技) 今 (27) 日宣布與威盛 (2388-TW) 旗下威宏科技達成策略合作，將結合 Skymizer 的 HyperThought LPU AI 推論 IP，與威宏在 SoC 系統整合、工程驗證板 (EVB)、設計驗證板 (DVB)、先進封裝、Chiplet 整合及系統級驗證能力，共同探索新一代 AI 推理基礎架構和部署解決方案。

威盛董事長陳文琦。(鉅亨網資料照)

隨著 AI 工作負載快速向超大規模推論 (Ultra-Large Inference)、代理式 AI(Agentic AI) 和主權型本地部署 AI (Sovereign On-Prem AI) 發展，市場對可擴充、模組化且可快速部署的 AI 基礎設施需求持續攀升。兩家公司攜手推動以先進封裝與 Chiplet 系統架構為核心的 AI 推論平台，支援未來企業級 AI 推論部署。

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Skymizer 董事長暨執行長賴俊豪表示：推論已成為 AI 最主要的工作負載，基礎設施也必須隨之演進。透過與威宏的合作，雙方正強化 HyperThought 生態系，加速實現適用於企業與本地部署環境的新一代 AI 推論平台。

威宏科技在系統級半導體工程服務方面擁有豐富經驗，提供完整能力涵蓋了 SoC 實作、EVB/DVB 開發、晶片探針測試 (CP) 及系統級測試 (SLT) 的一站式服務。公司亦已成功完成多項應用於先進半導體之異質整合與 Chiplet 系統專案。

雙方初期合作領域包括 AI 推論基礎設施架構研究與系統整合、先進封裝與 Chiplet 整合技術合作、HyperThought LPU IP 在先進製程節點下的 PPA(效能、功耗、面積) 評估、AI 推論平台的 EVB 與 DVB 開發、AI 推論加速器的系統級驗證與部署確認、新一代本地部署 AI 推論基礎設施之模組化架構探索。

藉由結合 Skymizer 以推論為核心的 AI 架構，以及編譯器驅動的軟硬體協同設計能力，與威宏在 Chiplet 實作與系統整合上的深厚技術，雙方將共同加速新一代 AI 推論基礎設施的開發。

威宏總經理王明德表示，威宏致力於推動新一代半導體與系統整合技術的發展。我們相信先進封裝、Chiplet 整合與高效率 AI 推論 IP 的結合，將在未來 AI 基礎設施中扮演關鍵角色。