鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 18:41

由軟板廠轉型中的台郡科技 (6269-TW) 今 (30) 日召開法說會。並公布最新的損益資訊，台郡 2026 年第二季稅後虧損收歛爲 5.35 億元，單季每股虧損 1.68 元，2026 年上半年稅後虧損 13.65 億元，每股虧損 4.27 元，同時，台郡第二第二季毛利率回升至 4.3%，較第一季的負 1.4% 明顯改善。

台郡 2026 年第二季營收 53.8 億元，主要智慧眼鏡與 AI 伺服器新產品開始小量出貨，加上新一代筆電產品導入後產品售價提升，帶動產品組合優化，而產品的轉型已開始反映在獲利表現上。

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台郡 2026 年第二季營收 53.8 億元，毛利率 4.3%，優於首季的負毛利率，同時，二季稅後虧損收歛爲 5.35 億元，單季每股虧損 1.68 元‘虫而 2026 年上半年營收 108.47 億元，毛利率 1.4%，年減 0.1 個百分點，2026 年上半年稅後虧損 13.65 億元，每股虧損 4.27 元。

台郡的 2026 年第二季毛利率獲改善，主要是智慧眼鏡及 AI 伺服器新產品開始小量出貨，雖然仍處於導入初期，但已開始貢獻較佳的產品毛利；同時，在主要客戶新一代筆電產品進入量產，新設計產品售價優於第一季舊產品，也有助提升獲利能力。