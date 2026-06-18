鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 11:52

百萬國民台股 ETF 群益台灣精選高息 (00919-TW) 第 13 次除息填息了！統計本次填息天數 3 天就填息年化配息率達 13%。今 (18) 日大盤開高，00919 一早以 30.52 元開高後一路走高，隨即穩定上揚至 30.69 元完成盤中填息，最高來到 30.92 元，也讓參與第 13 次填息的 131 萬 4018 位投資人息利雙收。

00919只花3天就填息！年化配息率13% 131萬投資人息利雙收。（圖:shutterstock）

ETF 理財達人表示，今年台股高息 ETF 一掃去年陰霾，在台股多頭氣氛熱絡下，成分股大多上揚績效表現不落人後。不過，台股上四萬點後時常面臨大盤大漲大跌的情況，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量。

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除了其波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，投資價值將明顯優於一般資產。

據了解，00919 採季配息，每年 3、6、9 及 12 月除息，也連續 13 季維持年化配息率 10% 以上，由於 00919 大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息 ETF 就是穩健投資首選。

今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。加上金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息 ETF。