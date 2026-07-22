鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-22 11:33

台積電 (2330-TW) 亮眼財報並擬於 2027 年漲價，為 AI 發展再注入強心針。台股今 (22) 日開盤跳漲近千點，元大高股息 (0056-TW) 同步股價走揚衝破 50 元關卡，開盤即完成填息，僅花 2 日就達陣，改寫最快紀錄，盤中一度更飆逾 3%，162 萬人投資人歡呼。

0056 本次季配息新高 1.35 元，無礙填息力道，繼除息首日填息 7 成後，22 日再一舉以兩個交易日完成填息，改寫調整為季配息以來最快填息天數，之前最快紀錄為今年 1 月的三個交易日。

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配息新高加上強勁的填息預期，吸引資金湧入布局，統計 7 月以來至 7/21，累計淨申購金額達 306.2 億元，其中除息當日吸引 25 億元資金搶進，成為 7 月最受投資人青睞的高股息 ETF。0056 最新投資人數來到 162 萬人，超越 00878 重返高股息 ETF 人數最多冠軍寶座。

截至 7/21，0056 帳上包含股息收入的可分配收益 4.93 元、包含資本利得的資本平準金 19.77 元，以目前配息金額估算，持續具有配息基礎。

法人表示，7 月台股雖一度受到美伊戰事、韓國股市去槓桿化等疊加因素影響，但 AI 需求持續強勁為基本面支撐。據經濟部公布最新外銷統計，6 月訂單再創新高，寫下連 17 紅紀錄，經濟部統計處更表示，台灣 AI 供應鏈接單強勁「走得久、走得遠」。顯見當市場消化不確定因素後，股市成長終將回歸基本面。

與其他高股息 ETF 不同，0056 為市場唯一採「預測未來殖利率」選股機制的高股息 ETF，近期納入多檔 AI 相關受惠股，推升其今年績效與填息表現。除寫下最快填息紀錄，今年以來截至 7/21 的報酬也來到 46%。

隨 AI 需求持續擴大，台股基本面穩固支撐下，未來有望兼顧股息收入與資本利得，持續為投資人長期配置的首選。