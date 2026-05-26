尹衍樑驟然辭世 吳東亮：深感哀悼與不捨 透露與尹家三代世交
鉅亨網記者黃皓宸 台北
潤泰 (9945-TW) 集團總裁尹衍樑今 (26) 日凌晨安詳辭世。過去曾被外界喻為兩岸「紅頂商人」的尹衍樑，政商關係相當深厚。對於尹衍樑驟然辭世，工商協進會理事長、台新新光金 (2887-TW) 董事長吳東亮也代表工商協進會表達哀悼與不捨，吳東亮也透露，吳家與尹衍樑先生兩家乃三代世交，友誼深厚，願尹總裁安息，亦請家屬節哀珍重。
吳東亮表示，尹衍樑總裁其一生，行深足堪楷模，充分展現企業家回饋社會的宏大胸懷與大愛典範。他深感痛惜的指出，尹衍樑先生的辭世，是台灣產業界與國家的重大損失，強調尹所遺留的企業家精神與無私奉獻之風範，將永存人心。
吳東亮指出，尹總裁自紡織業起家，憑藉卓越的遠見與前瞻布局，帶領潤泰集團橫跨金融、營建、零售及生技等多元產業，不僅開拓出輝煌的事業版圖，更對台灣整體經濟發展貢獻良多。
吳東亮也感念，尹衍樑不僅是經營有成的傑出企業家，更是熱心公益、奉獻社會的慈善家，對於尹長年捐助並支持台灣醫學研究與醫療建設，特別是協助台北榮總興建全台首座重粒子癌症治療中心，造福無數病患與家庭；效法諾貝爾獎精神，慷慨捐助新台幣 30 億元成立「唐獎」，表彰尹對地球與人類永續發展具有卓越貢獻者。
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