尹衍樑驟然辭世 吳東亮：深感哀悼與不捨 透露與尹家三代世交

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-26 19:15

工商協進會理事長吳東亮。(鉅亨網資料照)

吳東亮表示，尹衍樑總裁其一生，行深足堪楷模，充分展現企業家回饋社會的宏大胸懷與大愛典範。他深感痛惜的指出，尹衍樑先生的辭世，是台灣產業界與國家的重大損失，強調尹所遺留的企業家精神與無私奉獻之風範，將永存人心。

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吳東亮指出，尹總裁自紡織業起家，憑藉卓越的遠見與前瞻布局，帶領潤泰集團橫跨金融、營建、零售及生技等多元產業，不僅開拓出輝煌的事業版圖，更對台灣整體經濟發展貢獻良多。