鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-21 19:39

電電公會今 (21) 日舉行「TEEMA 科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」大會。經濟部主秘莊銘池除了感謝電電公會協助外，也強調近 5 年我國對外核准投資金額約 1,486 億美元，隨著中美貿易戰及地緣政治風險存在，政府也希望利用產業界提供更佳的供應鏈韌性，持續協助中小廠商打造海外布局。

電電公會今日舉辦 TEEMA 科學園區首場投資論壇，現場除了由主辦單位電電公會理事長暨鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉致詞，還有約 50 間企業董事長及主管出席。

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劉揚偉表示，未來設 TEEMA 海外園區，期待達 3 大目標，包括大中小廠商能享相同待遇、園區有統一窗口與當地政府溝通及園區設施能做到台灣化為目標。

莊銘池表示，這幾年受美中貿易戰影響及地緣政治影響，全球供應鏈都在進行重組，此次電電公會提出 TEEMA 科學園區的概念，就是希望台商除了大型電子業外，中小企業也能更從中南美洲開始布局全球市場。

莊銘池指出，根據經濟部統計累計近 5 年，我國核准對外投資金額 1,486 億美元，較上期 (2016 年至 2020 年) 增加 545 億美元，增幅達 57.8%，核准投資資金都是為了讓台商在海外設廠增加更多，加強國外連結，這樣的趨勢在推動貿易環境下，也希望和其他國家建立安全同盟與供應鏈韌性，建構一個經濟更安全的框架，經濟部也希望將政策能制度化，讓台商能有更佳的海外投資環境。