鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-18 13:07

LED 導線架暨散熱元件廠一詮 (2486-TW) 從傳統光電產品大幅轉型至半導體高階散熱領域，並受惠於高效能運算與 AI 伺服器散熱需求強勁，散熱元件產品營收占比已站穩 4 成，早盤便吸引資金湧入，攻上漲停價 276.5 元，成交量較前一日放大逾 2 倍。

一詮公告 5 月單月營收達 6.94 億元，月增 3.95%、年增 31.37%，寫下歷史同期新高，更刷新近 163 個月以來的單季新高紀錄，其中散熱元件營收貢獻達 2.95 億元，營收占比拉高至 42.5，隨著高階先進封裝散熱片已順利導入兩家美系大廠處理器供應鏈，預期下半年人工智慧散熱元件營收占比可望突破 50%。

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目前一詮已能提供從金屬熱介面材料到微通道蓋板等多元方案，應對 300 瓦到 2000 瓦的散熱挑戰。公司更成立專屬實驗室與博通和輝達同步開發前段產品，並正探索包含液冷系統與微通道結構在內的創新解熱解決方案。