鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-31 17:03

受美伊戰事影響，油價持續上漲，央行總裁楊金龍近期坦言，若油價年平均上漲至每桶百元美元以上，通膨預期升溫，將不排除採取升息、緊縮貨幣因應。對此，工商協進會理事長吳東亮今 (31) 日表示，目前通膨上漲主要受地緣政治影響油價上揚，在所難免，但若物價持續攀升，政府應推相關政策因應，中長期觀察，戰事衝擊若早日結束，對整體經濟影響應有限。

工商協進會今日下午於 TICC(外貿協會台北國際會議中心) 舉行第 277 次公亮紀念講座，吳東亮於會前受訪時表示，目前當前物價上漲主要來自於原油價格持續攀升，屬外在因素難以避免，但若物價持續波動，相信政府也會適時推出相關對策，例如電價凍漲等措施，以減緩衝擊。

‌



對油價對影響台灣產業的後續影響，吳東亮指出，從成本面上觀察，原油上漲將推升整體物價，企業普遍面臨壓力，再來則是和產業特性相關，不同產業在運輸成本、交貨時效等方面受到的影響程度不一，國內企業應該要審慎因應。

吳東亮表示，目前觀察，戰爭不會無限期持續，應屬短期影響，希望能降低對總體經濟壓力。

另對央行總裁楊金龍昨 (30) 日在立法院備詢時提到，若通膨持續走升，不排除採取緊縮的貨幣政策，外界解讀台灣將有升息的可能，對此吳東亮表示，央行作為屬於因應輸入性通膨的準備，利率調整應有其考量，利息有可能會調升、增加企業成本，皆為穩定經濟穩定所做的準備。