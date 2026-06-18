萬泰科今年營運逐季升溫 衛星線出貨量再上修增10%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-18 09:30

線材廠萬泰科 (6190-TW) 表示，受惠 AI 高速線、衛星線與輻照交聯線等高毛利產品持續成長，今年營運逐季向上，其中，衛星線出貨優於預期，全年高階產品營收比重可望突破 2 成，其中，衛星線出貨量可望比預期多 10%。

左起為萬泰科發言人黃琡媚、總經理張程雅。(鉅亨網記者彭昱文攝)

萬泰科目前交貨美系低軌衛星客戶地面接收設備的電源線及網路訊號線，隨著客戶需求強勁，公司原預估今年出貨較去年多 1 倍，現在可能再上修約 10%，年底到明年更將有顯著提升，因應需求，泰國廠電源線明年產能將提升 2 倍。

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AI 方面，萬泰科表示，伺服器機櫃內部高速線需求持續強勁，明年泰國廠產能將提升 1 倍，同時布局 800V HVDC 大電流電源線、液冷散熱測漏線等產品，目前客戶驗證持續推進，預計今年底前陸續出貨，明年會有較明顯貢獻。

以營收比重來看，萬泰科表示，衛星線去年比重不到 3%，今年首季已達 5%，預計今年可達 7-8%，明年則將突破 1 成；AI 用線去年比重僅 1%，今年可望跳升至 5-6%，明年在新應用發酵下，比重可望進一步提升到 7-8%。

資本支出及產能規劃上，萬泰科估今年資本支出達 3-4 億元。其中，因應 AI 伺服器機櫃內高速線需求，泰國廠高速線第三期擴產將投入約 2.5 億元，總月產能將可達 800-1000 萬米；越南廠也已完成輻照交聯線擴產。