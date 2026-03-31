萬泰科董座：AI用線已接到高階大單 估今年營收較百億元目標「突破不少」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-31 19:47

線材廠萬泰科今 (31) 日召開法說，董事長張銘烈表示，今年目標營收要突破 100 億元，但以現在看到的數字來說，應該會比目標「突破不少」，主要是低軌衛星優於預期，AI 用線、輻照線及網路線表現也都不錯。

左起為萬泰科總經理張程雅、董事長張銘烈。(鉅亨網記者彭昱文攝)

張銘烈表示，今年低軌衛星有很大的斬獲，過往間接供應，現在直接對美系客戶，在部分線種中甚至是獨家供應，未來直接接單的客戶還會更多；另外，AI 用線布局一年，也已經接到高階大單，成為營運新動能。

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萬泰科總經理張程雅補充，美系衛星客戶去年在公司營收佔比 3%，本來今年目標 6%，第三季可能提前達到，明年看起來還是會非常強勁，2 年內翻倍的目標看起來也會提前達標。

張程雅進一步指出，目前低軌衛星除了地面設備傳輸及電源線外，衛星本身也有相關需求，由於太空環境條件嚴苛，對材料有很高的要求，公司強項氟塑料線材剛好可以滿足，目前也在進行太空資料中心的前期開發。

AI 應用方面，張程雅說明，產品涵蓋高速線、感應線、傳輸線等，目前以美系 CSP 需求較強勁，今年 AI 線營收比重約 6%。對於市場關注的「光進銅退」，他則認為，不會那麼快發生，且以整體 AI 傳輸來看，光的比重相對不高。

針對近期中東局勢動盪、原物料缺料及漲價等狀況，張程雅表示，公司跟供應商長期緊密合作、缺料影響相對較小，成本上漲可能會對第一季毛利率造成短期波動，但隨著產品調漲轉嫁成本，毛利率後續可望回穩。