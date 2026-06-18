〈兆豐金股東會〉股東喊加薪5% 董瑞斌：調薪沒問題！把餅做大回饋員工 但要考慮這件事

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 11:45

兆豐金 (2886-TW) 於 18 日召開股東會，員工股東與工會代表強烈爭取明年全面替子公司員工調薪 5% 以上，並呼籲健全退休制度以利留才。對此，兆豐金董事長董瑞斌回應表示，公司調薪沒有問題，明年將配合行政院的調幅。董瑞斌強調，企業成長的果實應由員工與股東共同分享，近年因應物價與升等，員工整體薪酬調幅已相當可觀。未來公司也將變更獎金制度，將績效與同業競爭力掛鉤，在兼顧股東權益的前提下，把大餅做大，回饋給員工。

股東喊加薪5% 董瑞斌：調薪沒問題！把餅做大回饋員工 但要考慮這件事。（鉅亨網記者張韶雯攝）

兆豐銀行近四年配合政府調整勞工基本薪資，已共調薪 20%。會中多位兆豐銀行工會代表以股東身分發言，積極為員工爭取福利。

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股東代表指出，兆豐金近三年營運表現亮眼，核心關鍵在於穩健的勞資關係。為提升留才與攬才的市場競爭力，工會積極向董事會提出多項具體訴求，包括建立優於公務人員的完善退休制度，以及盡速重啟並完成自民國 95 年以來、已近 20 年未再續簽的團體協約。此外，考量近年消費者物價指數持續攀升，生活成本明顯增加，股東強烈建議兆豐金及旗下各子公司明年應全面調薪 5% 以上，讓員工能共享企業豐碩的經營成果。

針對員工最關切的薪資福利議題，董瑞斌表示，兆豐金自民國 111 年起，因應物價調整及升等晉級，調薪幅度在公股金融機構中已算相當高的高水準。對於明年的加薪訴求，他明確表態調薪沒有問題，兆豐金將全力配合行政院明年的調幅，行政院調多少，兆豐金就調多少。不過，他也強調，企業成長的果實應由股東與員工共同分享。若加薪 3 至 5 億元把大餅畫大，除了多分給員工之外，也必須通盤考量並回饋給股東權益，以維持公司的永續發展。

為了讓同仁的實質報酬與付出更具正向循環，董瑞斌指出，目前的績效評核標準與獎金制度已進行變革，未來將不再僅看保守的內部預算達成率，而是直接與市場同業的股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）進行排名比較。只要兆豐金的營運表現能優於同業前段班，員工所獲得的實質報償與獎金就會更高。

也有股東期許公司不要自滿於官股稱王，應持續與展現高成長率的民營或公股同業切磋，朝著股價 50 元的目標邁進，打造金融業的護國神山。