鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 12:10

微軟該賣了？為何這位分析師警告投資人退場(圖：Shutterstock)

Renaissance Macro Research 分析師 Kevin Dempter 反而建議採取相反策略：現有股東應該尋找下一次機會賣出這檔股票。

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Dempter 在給客戶的報告中表示，軟體股對超買狀態的反應「相當糟糕」。雖然市場在擔憂 AI 顛覆效應引發拋售後，似乎重新青睞軟體股，但 Dempter 認為，「一個巨大的頭部型態正在明顯形成」，顯示上升趨勢正在失去動能，並可能即將出現反轉。

在廣泛的軟體類股中，Dempter 點名微軟與 Palantir Technologies(PLTR-US)，認為兩家公司近期都「在阻力位遭到重擊」，即股價觸及重要壓力區後回落。他認為投資人應該在下一次反彈時考慮賣出。

由於微軟、Palantir 及其他同類型公司目前都處於下降趨勢，Dempter 建議投資人等待下一波短暫反彈時出場，並將資金轉移至更有吸引力的投資標的。

微軟長期受到機構投資人與長線投資者青睞，被視為能夠穩定累積長期成長的企業。但近幾個月來，股價持續承受壓力，因股東要求公司證明龐大的 AI 投資支出最終能夠轉化為可持續的營收成長。

雖然微軟在技術上被歸類為軟體公司，但投資人的焦慮與其說來自 AI 顛覆風險，不如說是來自支出問題。而且這並非微軟獨有困境。作為超大型雲端服務供應商，微軟、Meta Platforms(META-US) 以及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google，都面臨市場對其龐大資本支出的檢視，因為它們正投入前所未見的資金建設資料中心。

但 Dempter 認為，市場潛在麻煩並不僅限於超大型科技公司。在科技、媒體與電信產業中，他也觀察到 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US)、AT&T(T-US) 以及 Meta 正在形成「大型頭部型態」。

他寫道，「和軟體股一樣，我們建議投資人利用股價走強的時機，逐步撤出這些愈來愈脆弱的趨勢。」

對習慣逢低買進科技股的投資人而言，Dempter 的觀點是明顯的警告：微軟股價在目前水準看起來或許有吸引力，但下一次反彈可能將成為離場機會，趁著股價尚未進一步下跌之前退出。

考量到華爾街大多數分析師對微軟的看法，Dempter 的看法顯得格外少數。根據 FactSet 追蹤的 62 家研究機構，59 家給予微軟買進或加碼評級，3 家給予持有評級，沒有任何一家給予賣出或相當評級。

《巴隆》今年 3 月曾將微軟列為推薦個股，認為該股正處於近十年來最便宜的估值水準。這項推薦是在 2 月 AI 題材引發的賣壓降溫之後、4 月新一波拋售來襲之前提出。