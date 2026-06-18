鉅亨網記者吳承諦 新北 2026-06-18 10:35

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今日召開股東會，董事長王雪紅表示，受惠於近年來在人工智慧與虛擬實境生態系的深度布局，公司已正式轉型為 AI 與 XR 內容平台，宏達電已成功由虧轉盈並重回獲利軌道，並結合軟硬體整合將客戶群大舉擴大至企業、醫療、教育及長照等多元市場。

王雪紅：宏達電已轉型AI與XR內容平台 成功轉盈重回獲利軌道。(圖：宏達電提供)

針對未來的業務展望與核心產品布局，宏達電旗下虛擬世界平台 VIVERSE 截至今年五月底，月活躍用戶數已順利突破 150 萬人大關。平台透過全新 VIVERSE Studio 的 Generative AI，已累積超過 3.2 萬個內容並吸引至少 1.4 萬名創作者加入，成功建構出可持續發展的創作者經濟生態圈，預計將在今年第三季發表全新的 AI 應用內容，進一步推升平台整體的互動體驗。

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在穿戴式硬體裝置與創新科技方面，宏達電首款獲得 2026 年紅點設計獎的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，將於今年第三季正式進軍歐洲與美國市場，並逐步擴展銷售至全球。

董事長王雪紅證實，該款眼鏡目前已經具備實用的即時雙向口譯功能，能為跨國旅行與企業商務帶來極高便利性。面對 Apple 與 Meta 等國際巨頭的競爭，宏達電強調公司主打高度的安全性、尊重個人隱私權與數據私有化（Privacy and Security），這項利基已獲得歐洲客戶的高度欣賞，未來還將推出更多具備感知互動技術的 AI Physical 智慧裝置以防範被市場邊緣化的風險。

此外，宏達電其餘事業部與轉投資布局也在今年展現強勁的營運轉機。旗下 5G 專網子公司 G-REIGNS 已通過嚴格測試標準，順利成為德國國防工業的合格供應商，並與北美夥伴共同開發國防工業級 5G 專網解決方案。