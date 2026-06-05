鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-05 17:21

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收達 1.70 億元，月增 12.6%，年減 22%，累計前 5 月營收為 9.74 億元，年減 10.1%；宏達電持續推進沈浸式內容市場，拓展 XR 技術於在文化觀光的落地場景。

宏達電5月營收1.7億元月增12% 持續推進XR技術應用。(圖：shutterstock)

宏達電近年持續透過 VIVE Arts 推動 XR 科技在文化藝術與沉浸式內容市場的布局。此次沉浸式 XR 作品《與火共舞》入選 2026 年坎城影展沉浸式競賽單元，並將陸續於巴黎、坎城、上海及倫敦等國際文化場域展出。

‌



宏達電也攜手文化部與國際沉浸式內容團隊 Wevr，共同推出多人共享走動式 XR 體驗《海之召喚》，以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，結合文化內容、海洋教育與大場域實景娛樂（LBE）應用，拓展 XR 技術在文化觀光與沉浸式娛樂市場的落地場景。