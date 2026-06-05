宏達電5月營收1.7億元月增12% 持續推進XR技術應用
鉅亨網記者吳承諦 台北
宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收達 1.70 億元，月增 12.6%，年減 22%，累計前 5 月營收為 9.74 億元，年減 10.1%；宏達電持續推進沈浸式內容市場，拓展 XR 技術於在文化觀光的落地場景。
宏達電近年持續透過 VIVE Arts 推動 XR 科技在文化藝術與沉浸式內容市場的布局。此次沉浸式 XR 作品《與火共舞》入選 2026 年坎城影展沉浸式競賽單元，並將陸續於巴黎、坎城、上海及倫敦等國際文化場域展出。
宏達電也攜手文化部與國際沉浸式內容團隊 Wevr，共同推出多人共享走動式 XR 體驗《海之召喚》，以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，結合文化內容、海洋教育與大場域實景娛樂（LBE）應用，拓展 XR 技術在文化觀光與沉浸式娛樂市場的落地場景。
宏達電表示，沉浸式技術可讓文化內容不只被觀看，更能被親身經歷與重新感受；文化部也指出，文化科技正成為推動台灣內容創新與國際合作的重要力量，此次展出結合高雄港灣文化、觀光場域與沉浸式娛樂體驗，展現 XR 大場域應用在文化展演、親子旅遊與城市觀光中的發展潛力。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 映泰結盟宏達電、瑞昱 搶推地端AI產品
- 宏達電攜手Open Brush共創全球首屆Immersive Art Jam 以WebXR開放平台拓展VR藝術創作
- 台積電點名AI眼鏡成次世代關鍵載具 宏達電、錼創進行賽道搶位
- 鴻海5月營收8594億元創同期高 Q2展望明顯優於預期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇