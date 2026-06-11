鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-11 16:50

宏達電 (2498-TW) 今 (11) 日攜手台揚 (2314-TW) 及宏達電攜手台揚及 Microcom 推動 Open RAN 解決方案進入美國市場，宏達電表示，本專案依據美國國家電信暨資訊管理局公共無線供應鏈創新基金 NOFO2 計畫推動，目標為促進開放、互通、安全且具部署彈性的無線網路解決方案發展。

本次合作結合臺灣網通產業在 Open RAN 軟體、射頻設備與系統整合上的技術能力，由 G REIGNS 負責分散式單元（Distributed Unit, DU）與集中式單元（Centralized Unit, CU）軟體及系統整合，台揚科技提供無線電單元（Radio Unit, RU），Microcom 則以美國阿拉斯加在地通訊服務供應商角色，提供實際營運需求、部署環境條件與未來場域應用規劃。透過台灣技術團隊與美國在地營運商合作，本專案展現台灣業者具備協助國際市場導入 Open RAN 解決方案的整合能力。

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阿拉斯加擁有廣大的偏遠地區，部分區域因地理環境、人口密度與基礎建設限制，長期面臨通訊網路部署成本高、覆蓋不易及服務彈性不足等挑戰。Open RAN 架構具備開放介面與彈性部署等特性，可協助通訊服務供應商依照不同場域需求，選擇更具彈性與成本效益的網路建置方式。本次驗證成果也代表臺灣網通團隊的技術方案，具備支援偏遠地區、網路服務佈建不足區域及特殊場域通訊部署的應用潛力。

宏達電旗下 G REIGNS 總經理宮文琦表示：「很高興能與台揚科技及 Microcom 共同推動這項合作。G REIGNS 長期投入 Open RAN 與 5G 專網技術，這次與台灣射頻技術夥伴及美國在地通訊服務供應商合作，不僅展現台灣網通產業在先進通訊解決方案上的整合能力，也證明 Open RAN 可為偏遠地區與不同應用場域提供更具彈性的網路部署選擇。接下來，我們期待將本次成果推進至阿拉斯加的現場試驗，進一步驗證臺灣技術在國際市場的實際應用價值。」

台揚科技總經理暨執行長吳永欽則表示：「本次合作展現了具互通性且安全的 Open RAN 解決方案，在面向多元營運環境部署上的重要進展。台揚科技、G REIGNS 與 Microcom 的合作，也呼應 NOFO2 計畫推動無線通訊生態系創新與供應商多元化的目標。」

Microcom 總經理 Alexander Schumann 表示：「Microcom 與 G REIGNS 及台揚科技在本專案中的合作非常出色。能夠見證次世代 5G 技術從開發、整合到測試的完整過程，令人振奮。此解決方案所展現的效能與能力超出預期，也凸顯先進無線連網技術的轉型潛力。隨著 Microcom 進入第二階段現場部署計畫，我們期待將此技術帶入阿拉斯加的真實環境，並於服務不足及偏遠社區中展開測試與試驗。」

除推進美國市場驗證與場域部署，G REIGNS 亦積極參與臺灣開放網路產業的國際布局。在經濟部產業發展署支持下，資策會籌組「ConnectX Taiwan」台灣館，偕同台灣網通業者赴日參與日本 ICT 與網路技術盛會 Interop Tokyo 2026，展出涵蓋基站、射頻設備、核心網路、終端接取、高機動部署及 AI 網路管理等整合方案。