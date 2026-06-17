鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-17 10:34

美國總統川普 16 日（周二）表示，美國可能很快重新實施對俄羅斯石油的制裁。

川普當天在法國埃維昂萊班出席七國集團峰會期間說：「（恢復制裁）很快就能落實，因為目前石油已在正常流通…… 我們此前之所以暫緩制裁，顯然是不希望影響石油供應。目前條件已經具備，可以儘快採取行動。」

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據《華爾街日報》16 日報導，在美國與伊朗本周簽署諒解備忘錄後，伊朗即可對外銷售石油和燃料。

知情人士透露，針對銀行、運輸和保險等伊朗石油出口相關行業的制裁，也將同時獲得豁免。

一艘載有原油的伊朗超級油輪，當天離開伊朗恰巴哈爾港，穿過美國先前實施封鎖的區域後，駛離阿曼灣。該油輪沒有關閉定位追蹤器。

另據《路透社》16 日報導，美國與伊朗達成的諒解備忘錄中，包含一項旨在刺激對伊投資的 3,000 億美元私有基金，超過一半款額已獲出資承諾。

消息人士說，該基金旨在為雙方提供經濟激勵，促成最終協議達成，它是「私有投資工具」，不包含任何政府資金或贈款。

目前已有總部位於美國、波斯灣國家以及亞洲、南美洲和非洲的公司承諾出資，投資領域涵蓋能源、物流、製造和運輸等。