繼Prime案後再陷監管風暴 亞馬遜恐因誤導廣告主付出代價

鉅亨網編譯許家華 2026-06-17 07:50

《彭博》周二 (16 日) 引述知情人士報導，美國電商與雲端服務巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 可能面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起的訴訟，原因涉及其廣告業務可能誤導廣告主。若 FTC 最終採取法律行動，案件可能導致亞馬遜面臨民事罰款等處分。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，FTC 正在進行中的調查已進入後期階段，監管機構正評估是否正式提出訴訟。除了 FTC 外，多個州檢察總長辦公室也參與相關調查工作。

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事實上，FTC 對數位廣告市場的調查已持續一段時間。路透社去年曾報導，FTC 正在調查亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)是否在廣告銷售過程中，向廣告主提供不完整或具誤導性的資訊。

知情人士表示，本次調查由 FTC 消費者保護部門主導，核心焦點在於兩家公司是否充分揭露廣告條款、計價方式及相關費用結構，讓廣告主能夠做出知情決策。

針對亞馬遜部分，FTC 特別關注其廣告拍賣系統的運作方式，包括是否完整揭露部分搜尋廣告所採用的「保留價格 (Reserve Pricing)」機制。

所謂保留價格，是指廣告主必須接受的最低成交價格門檻，只有當出價達到或超過該標準時，才能成功購買廣告版位。監管機構正在調查亞馬遜是否清楚告知廣告主相關規則，以及這些規則是否影響競標結果與廣告成本。

《彭博》指出，FTC 最快可能在今年夏季結束調查，並透過正式提告或和解方式結案。

截至目前為止，FTC 拒絕對相關報導發表評論。亞馬遜則未立即回應路透社的置評請求。

近年來，FTC 持續加大對大型科技平台的監管力道，亞馬遜已成為主要執法對象之一。

去年 9 月，亞馬遜 (AMZN-US) 才剛同意支付 25 億美元罰款與退款金額，以和解 FTC 針對 Prime 會員服務提出的指控。FTC 當時指稱，亞馬遜透過具誤導性的設計與操作方式，引導消費者訂閱 Prime 會員服務，並提高取消訂閱的難度。

此次若廣告業務再遭 FTC 提告，將代表亞馬遜在電商、訂閱服務之外，快速崛起的第三大業務支柱——數位廣告業務，也正式進入美國監管機關的高度審查範圍。

市場分析指出，亞馬遜近年廣告業務已成為集團成長最快的部門之一，憑藉龐大的電商流量與消費數據，公司逐步建立可與 Google 及 Meta 競爭的廣告平台。若監管機構要求提高透明度、修改拍賣機制或祭出罰款，雖未必對整體營運造成重大衝擊，但可能增加法遵成本，並影響未來廣告業務的獲利能力。