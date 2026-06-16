繼Prime案後再陷監管風暴 亞馬遜恐因誤導廣告主付出代價
鉅亨網編譯許家華
《彭博》周二 (16 日) 引述知情人士報導，美國電商與雲端服務巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 可能面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起的訴訟，原因涉及其廣告業務可能誤導廣告主。若 FTC 最終採取法律行動，案件可能導致亞馬遜面臨民事罰款等處分。
報導指出，FTC 正在進行中的調查已進入後期階段，監管機構正評估是否正式提出訴訟。除了 FTC 外，多個州檢察總長辦公室也參與相關調查工作。
事實上，FTC 對數位廣告市場的調查已持續一段時間。路透社去年曾報導，FTC 正在調查亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)是否在廣告銷售過程中，向廣告主提供不完整或具誤導性的資訊。
知情人士表示，本次調查由 FTC 消費者保護部門主導，核心焦點在於兩家公司是否充分揭露廣告條款、計價方式及相關費用結構，讓廣告主能夠做出知情決策。
針對亞馬遜部分，FTC 特別關注其廣告拍賣系統的運作方式，包括是否完整揭露部分搜尋廣告所採用的「保留價格 (Reserve Pricing)」機制。
所謂保留價格，是指廣告主必須接受的最低成交價格門檻，只有當出價達到或超過該標準時，才能成功購買廣告版位。監管機構正在調查亞馬遜是否清楚告知廣告主相關規則，以及這些規則是否影響競標結果與廣告成本。
《彭博》指出，FTC 最快可能在今年夏季結束調查，並透過正式提告或和解方式結案。
截至目前為止，FTC 拒絕對相關報導發表評論。亞馬遜則未立即回應路透社的置評請求。
近年來，FTC 持續加大對大型科技平台的監管力道，亞馬遜已成為主要執法對象之一。
去年 9 月，亞馬遜 (AMZN-US) 才剛同意支付 25 億美元罰款與退款金額，以和解 FTC 針對 Prime 會員服務提出的指控。FTC 當時指稱，亞馬遜透過具誤導性的設計與操作方式，引導消費者訂閱 Prime 會員服務，並提高取消訂閱的難度。
此次若廣告業務再遭 FTC 提告，將代表亞馬遜在電商、訂閱服務之外，快速崛起的第三大業務支柱——數位廣告業務，也正式進入美國監管機關的高度審查範圍。
市場分析指出，亞馬遜近年廣告業務已成為集團成長最快的部門之一，憑藉龐大的電商流量與消費數據，公司逐步建立可與 Google 及 Meta 競爭的廣告平台。若監管機構要求提高透明度、修改拍賣機制或祭出罰款，雖未必對整體營運造成重大衝擊，但可能增加法遵成本，並影響未來廣告業務的獲利能力。
對投資人而言，案件後續發展將成為觀察美國政府如何規範大型科技平台廣告市場的重要指標。若 FTC 最終選擇提告，也可能為整體數位廣告產業建立新的資訊揭露與定價透明度標準。
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