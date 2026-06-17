鉅亨網編譯陳韋廷
《彭博資訊》週二 (16 日) 引述知情人士消息報導，蘋果正加快開發「iPhone 問世 20 週年限量機型」，預計於今年秋季與 iPhone 18 系列同步亮相，藉此重現當年劃時代創新形象。
據悉，這款紀念機型將跳脫現有設計框架，採用「四邊曲面無邊框」螢幕，進一步消除黑邊，大幅提升螢幕佔比與視覺沉浸感，被視為繼 iPhone X 之後最大幅度外觀革新。
業界人士推測，新機將推出兩款尺寸，分別對應 6.3 吋與 6.9 吋規格，接棒現有 Pro 及 Pro Max 產品線。
另據供應鏈消息，除了 20 週年版 iPhone，蘋果明年還將推出第二代折疊手機「iPhone Fold 2」，全數搭載新一代 A21 Pro 處理器，並首次全面轉進台積電 2 奈米製程，效能與能效表現可望再突破。
展望 2028 年，蘋果處理器藍圖亦同步曝光，當年春季登場的 iPhone 19 將採用標準版 A21 晶片，秋季旗艦則預計升級至 A22 Pro，導入更先進的 1.4 奈米製程，持續拉大與競品差距。
市場分析認為，隨著 20 週年紀念機與摺疊機雙箭齊發，蘋果將再次點燃全球換機潮。
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