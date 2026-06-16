鉅亨網新聞中心 2026-06-16 16:20

根據中國國家統計局周二 (16 日) 公布數據顯示，2026 年 5 月份中國 70 個大中城市商品住宅銷售價格出現積極變化。最受市場關注的信號是，一線城市 (北京、上海、廣州、深圳) 的二手住宅價格自近期以來首次出現環比齊漲，且全國新房價格同比跌幅首度收窄，業內專家認為這標誌著房價「止跌回穩」的關鍵拐點已經顯現。

新房價格呈現結構性分化

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數據顯示，5 月份新建商品住宅銷售價格環比上漲的城市數量達到 16 個，較 4 月增加 2 個。其中，杭州以 0.5% 的漲幅領跑全國，深圳則以 0.4% 緊隨其後。

從一線城市整體來看，新房價格環比上漲 0.2%，漲幅較上月擴大 0.1 個百分點。具體而言，上海、廣州及深圳分別上漲 0.2%、0.2% 及 0.4%，僅北京微降 0.2%。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析指出，5 月數據最大的變化在於同比指標。自 2025 年 10 月起，70 城新房價格指數同比跌幅持續擴大，但在經歷 8 個月的調整後，今年 5 月首次出現收窄 (從 3.7% 收窄至 3.6%)。

嚴躍進認為，同比指標比環比指標更具方向性且波動較小，一旦出現拐點，基本意味著市場方向已發生轉變，這證明了各地穩定樓市的努力已見成效。

二手房市場回暖

二手住宅市場的表現更為亮眼。5 月份，一線城市二手房價格環比上漲 0.4%。其中，上海與深圳分別上漲 0.6%，北京與廣州則微漲 0.1%。

根據歷史數據整理，上海與北京的二手房價格自今年 2 月起已連續 4 個月環比上漲；深圳則自 3 月開始連漲 3 個月。

此外，曾長期處於下行區間的重慶二手房市場也已連續 3 個月止跌或上漲，顯示出深度調整後的企穩跡象。58 安居客研究院院長張波指出，二手房房東調價指數回升、掛牌量回落以及交易週期連續 4 個月縮短，均說明業主心態正在修復，市場流動性持續改善。

科技人才帶動高端市場

此輪復甦中，還出現明顯的「科技帶動力」。嚴躍進提到，在杭州與深圳等城市，從事 AI 相關行業的高收入人才在高端住宅市場表現活躍，例如杭州未來科技城與深圳前海區域的高品質項目熱度較高，這可能帶動核心城市豪宅市場的新一輪機會。