鉅亨網新聞中心 2026-06-16 17:10

據媒體報導，6 月中旬，螞蟻集團正內測 AI 版支付寶，內置 AI 助手「阿寶」，交互方式從「功能菜單 + 搜尋框」改為對話優先。

報導稱，新版徹底改寫傳統 App 互動邏輯，一鍵直達原生 AI 介面，打通智慧服務、資金管理、自動交易全業務連結。這並非單純產品迭代，而是正式拉開國內支付賽道 AI 智能體基礎設施爭奪戰大幕。

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在人工智慧 + 金融頂層政策加持下，中國科技巨頭螞蟻、騰訊、京東、銀聯全速入局 AI 支付，一場決定未來十年數位金融話語權的生態博弈，全面提速。

報導指出，支付寶這一項目在內部的代號為「寶計畫」，目前正處於極小規模的邀請制內測階段。

從功能菜單到對話優先

根據曝光的截圖，AI 版支付寶徹底簡化了傳統的分層功能入口，主要分為「資產」與「阿寶」兩大區塊。

「阿寶」助手： 位於 App 的核心位置，採用對話式交互。用戶只需透過語音或文字下達指令，即可完成理財規畫、生活消費或智慧設備自動結算。這意味著支付寶將交互方式從「功能菜單 + 搜索框」改為「對話優先」。

資產管理： 在資產界面中，系統以卡片夾形式展示用戶的流動、理財與信用資產，資訊呈現更為直觀。

雖然介面翻新，但底層仍保留了支付寶的核心功能，如掃一掃、收付款、出行與理財等。知情人士透露，新版本上線後，用戶可自行選擇是否將 AI 版設為首選介面。

戰略防禦與生態博弈

此次內測時機正值微信開放 AI 平台之後，被視為對競爭對手的直接回應。支付寶希望透過「阿寶」改變用戶「用完就走」的工具屬性，創造更多打開 App 的理由。

螞蟻集團在 AI 領域的佈局已有基石。截至 2026 年 5 月底，支付寶已落地 AI 付、AI 收、Token Pay、AI 錢包四大能力，累計 AI 支付筆數突破 3 億筆。螞蟻集團 CEO 韓歆毅指出，AI 智能體將推翻「流量為王」的舊規則，未來的核心競爭力在於智能體生態網絡的深度。

產業趨勢與合規挑戰

支付寶的動作並非孤例。目前國內頭部平台如京東已發布 A2P2 智能體支付協議，中國銀聯也出台了 APOP 框架，整體產業正全力轉向 AI 支付賽道，這也高度契合國家推動數字金融與「人工智能 +」的政策導向。