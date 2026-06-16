目標價再翻倍！Aletheia看好美光衝刺1600美元 預言記憶體從配角變核心
鉅亨網新聞中心
華爾街獨立研究機構 Aletheia Capital 發表一份被市場形容為「核彈級」的研報，大幅上調美光科技 (MU-US) 的目標價至 1,600 美元，並預言記憶體將取代運算單元，成為 AI 系統中最核心且價值最高的環節。
目標價翻倍
分析師 Warren Lau 在報告中，將美光目標價從原先的 650 美元大幅上調約 150% 至 1,600 美元。這一調整背後的核心邏輯在於估值框架的重構：過去市場習慣將美光視為傳統的「周期性記憶體標的」，採用歷史峰值股價淨值比 (P/B) 模型；然而，Aletheia 認為在 AI 結構性需求驅動下，應切換至基於 2027 年預期盈利的 10 倍本益比 (P/E) 模型，將其視為成長型科技公司。
AI 記憶體價值占比：2027 年將突破 70%
報告指出，AI 硬體系統的價值構成正發生劇變。2025 年記憶體占 AI 硬體價值的比例約為 45%，但預計到 2027 年這一比例將跨越 70%，在某些記憶體密集型的伺服器機架中，占比甚至可能超過 90%。
以輝達 (NVDA-US) 的 Vera CPU 機櫃為例，報告估計其價格可能因記憶體成本飆升而攀升至 2,600 萬美元的天價。這顯示出 AI 系統架構的瓶頸已從單純的算力堆砌，轉向存儲層次的突破，記憶體已從配角躍升為核心約束變量。
預期迎來 15 倍增長
在財務預測方面，Aletheia 給出了極為激進的數據：
- 每股收益 (EPS)：預計 2027 財年 EPS 將較目前增長 8.5 倍，2028 財年再擴張 1.8 倍，三年累計增幅達 15 倍。
- 自由現金流 (FCF)：預計在 2026 至 2028 財年間，美光將產生累計 3,500 億至 4,000 億美元的自由現金流。
DRAM 與 HBM 價格持續飆漲
強勁的獲利預期源於產品價格的持續上揚。Aletheia 預測 2026 年第三季伺服器 DRAM 平均售價 (ASP) 將環比上漲 30% 至 40%，第四季續漲 10% 至 15%。至於高頻寬記憶體 (HBM)，預計 2027 年其 ASP 將較 2026 年翻倍以上。德國零售市場數據也佐證了這一趨勢，顯示 DDR5 價格在 2026 年 6 月已同比飆漲逾 400%。
機構分歧與未來展望
儘管 Aletheia 極度看好，但華爾街對此仍存有分歧。目前美光股價在 1,050 至 1,089 美元區間波動。
積極派如 TD Cowen 喊出 1,500 美元，而審慎派如高盛則維持 900 美元的中性評級，並提醒應警惕記憶體行業固有的周期性回歸風險與產能過剩的可能性。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美光漲逾10%財報前迎利多 分析師看好記憶體榮景再旺數季
- 看好記憶體！華爾街研究機構大幅上調美光目標價127%
- 供應鏈大挪移！前5月外資來台投84億美元激增53.82% 美光佔過半成最大金主
- 華爾街看空美光與英特爾？示警仍有44%、60%下跌空間
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇