鉅亨網新聞中心 2026-06-16 15:10

華爾街獨立研究機構 Aletheia Capital 發表一份被市場形容為「核彈級」的研報，大幅上調美光科技 (MU-US) 的目標價至 1,600 美元，並預言記憶體將取代運算單元，成為 AI 系統中最核心且價值最高的環節。

目標價再翻倍！Aletheia看好美光衝刺1600美元 預言記憶體從配角變核心(圖:shutterstock)

目標價翻倍

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分析師 Warren Lau 在報告中，將美光目標價從原先的 650 美元大幅上調約 150% 至 1,600 美元。這一調整背後的核心邏輯在於估值框架的重構：過去市場習慣將美光視為傳統的「周期性記憶體標的」，採用歷史峰值股價淨值比 (P/B) 模型；然而，Aletheia 認為在 AI 結構性需求驅動下，應切換至基於 2027 年預期盈利的 10 倍本益比 (P/E) 模型，將其視為成長型科技公司。

AI 記憶體價值占比：2027 年將突破 70%

報告指出，AI 硬體系統的價值構成正發生劇變。2025 年記憶體占 AI 硬體價值的比例約為 45%，但預計到 2027 年這一比例將跨越 70%，在某些記憶體密集型的伺服器機架中，占比甚至可能超過 90%。

以輝達 (NVDA-US) 的 Vera CPU 機櫃為例，報告估計其價格可能因記憶體成本飆升而攀升至 2,600 萬美元的天價。這顯示出 AI 系統架構的瓶頸已從單純的算力堆砌，轉向存儲層次的突破，記憶體已從配角躍升為核心約束變量。

預期迎來 15 倍增長

在財務預測方面，Aletheia 給出了極為激進的數據：

每股收益 (EPS)：預計 2027 財年 EPS 將較目前增長 8.5 倍，2028 財年再擴張 1.8 倍，三年累計增幅達 15 倍。

自由現金流 (FCF)：預計在 2026 至 2028 財年間，美光將產生累計 3,500 億至 4,000 億美元的自由現金流。

DRAM 與 HBM 價格持續飆漲

強勁的獲利預期源於產品價格的持續上揚。Aletheia 預測 2026 年第三季伺服器 DRAM 平均售價 (ASP) 將環比上漲 30% 至 40%，第四季續漲 10% 至 15%。至於高頻寬記憶體 (HBM)，預計 2027 年其 ASP 將較 2026 年翻倍以上。德國零售市場數據也佐證了這一趨勢，顯示 DDR5 價格在 2026 年 6 月已同比飆漲逾 400%。

機構分歧與未來展望

儘管 Aletheia 極度看好，但華爾街對此仍存有分歧。目前美光股價在 1,050 至 1,089 美元區間波動。