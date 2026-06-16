鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-16 11:00

TD Cowen 分析師 Krish Sankar 在周日發布報告，將美光目標價從 660 美元大幅調升至 1,500 美元。同日，RBC Capital Markets 分析師 Srini Pajjuri 也將美光目標價由 525 美元調高至 1,200 美元，意味著仍有約 20% 潛在漲幅。

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儘管市場傳出輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 正調整其 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module, ⼩型壓縮附加記憶體模組)記憶體模組規格要求，但 Sankar 認為，隨著 AI 運算規模持續擴大，每部署 1GW AI 運算能力所需的記憶體容量仍將持續增加，這對美光將是一大利多。

他指出，代理型 AI 的發展需要額外配置大量 CPU 機櫃，而這些系統同樣需要搭配大量記憶體。「CPU 需求激增，已讓市場相信記憶體價格的強勢表現有望延續至明年下半年。」

Pajjuri 也持相同看法。他表示，更強勁的價格預測與出貨量成長預期，是他上調財務預測的主要原因。

Pajjuri 指出，目前 DRAM 景氣循環已進入第 12 個季度。作為比較，2014 年的 DRAM 上升循環持續約 8 至 9 個季度，2018 年的景氣循環也約為 8 至 9 個季度。但這一次，他認為受惠於 AI 基礎建設投資及代理式 AI 需求推升，景氣榮景有機會再延續 5 至 6 個季度。

此外，Pajjuri 認為，高頻寬記憶體 (HBM) 將進一步提升美光的獲利能力。他表示，「HBM 應享有更高的估值倍數。」原因在於，隨著下一代 AI 晶片開始量產，HBM 產能同步擴張，預計明年 HBM 將占美光 DRAM 營收更大的比重。

他並補充，由於 HBM 並非一般標準化商品，因此較不容易受到記憶體產業景氣循環導致的價格下跌影響。

雖然各家記憶體廠正積極擴產以緩解供應吃緊問題，但 Pajjuri 認為，供給成長仍將受到限制。原因在於晶圓廠無塵室空間有限，預估供給量直至明年稍晚以前都不會明顯增加。

Sankar 預期，美光下周公布財報時，也將透露受惠於類似趨勢。美光今年 3 月曾宣布，公司已簽署首份為期五年的策略客戶協議 (SCA)。美光表示，與過去的長期供貨協議不同，SCA 包含更明確的多年承諾內容，讓公司與客戶都能提高未來營運規劃的能見度。

但 Sankar 指出，美光目前尚未充分揭露最低毛利率保障、合約取消條款或客戶類型與組成，因此市場仍將持續關注，大型雲端服務供應商是否願意提前數年鎖定價格並簽署長約。