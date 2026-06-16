鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，隨著美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 即將公布財報，華爾街分析師對公司的前景變得更加樂觀。美光周一大漲 10.8%，至每股 1,087.99 美元。
TD Cowen 分析師 Krish Sankar 在周日發布報告，將美光目標價從 660 美元大幅調升至 1,500 美元。同日，RBC Capital Markets 分析師 Srini Pajjuri 也將美光目標價由 525 美元調高至 1,200 美元，意味著仍有約 20% 潛在漲幅。
儘管市場傳出輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 正調整其 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module, ⼩型壓縮附加記憶體模組)記憶體模組規格要求，但 Sankar 認為，隨著 AI 運算規模持續擴大，每部署 1GW AI 運算能力所需的記憶體容量仍將持續增加，這對美光將是一大利多。
他指出，代理型 AI 的發展需要額外配置大量 CPU 機櫃，而這些系統同樣需要搭配大量記憶體。「CPU 需求激增，已讓市場相信記憶體價格的強勢表現有望延續至明年下半年。」
Pajjuri 也持相同看法。他表示，更強勁的價格預測與出貨量成長預期，是他上調財務預測的主要原因。
Pajjuri 指出，目前 DRAM 景氣循環已進入第 12 個季度。作為比較，2014 年的 DRAM 上升循環持續約 8 至 9 個季度，2018 年的景氣循環也約為 8 至 9 個季度。但這一次，他認為受惠於 AI 基礎建設投資及代理式 AI 需求推升，景氣榮景有機會再延續 5 至 6 個季度。
此外，Pajjuri 認為，高頻寬記憶體 (HBM) 將進一步提升美光的獲利能力。他表示，「HBM 應享有更高的估值倍數。」原因在於，隨著下一代 AI 晶片開始量產，HBM 產能同步擴張，預計明年 HBM 將占美光 DRAM 營收更大的比重。
他並補充，由於 HBM 並非一般標準化商品，因此較不容易受到記憶體產業景氣循環導致的價格下跌影響。
雖然各家記憶體廠正積極擴產以緩解供應吃緊問題，但 Pajjuri 認為，供給成長仍將受到限制。原因在於晶圓廠無塵室空間有限，預估供給量直至明年稍晚以前都不會明顯增加。
Sankar 表示，未來投資人仍將密切關注長期供貨協議對記憶體市場帶來的影響。目前記憶體製造商受惠於供應吃緊與價格上漲，獲利能力持續改善。他指出，這也是推升美光本益比與估值的重要因素之一，尤其是 Sandisk(SNDK-US) 最近公布財報後顯示，客戶願意簽署多年期合約，並接受具吸引力的最低毛利率條件。
Sankar 預期，美光下周公布財報時，也將透露受惠於類似趨勢。美光今年 3 月曾宣布，公司已簽署首份為期五年的策略客戶協議 (SCA)。美光表示，與過去的長期供貨協議不同，SCA 包含更明確的多年承諾內容，讓公司與客戶都能提高未來營運規劃的能見度。
但 Sankar 指出，美光目前尚未充分揭露最低毛利率保障、合約取消條款或客戶類型與組成，因此市場仍將持續關注，大型雲端服務供應商是否願意提前數年鎖定價格並簽署長約。
Sankar 認為，目前市場普遍預期美光毛利率到 2030 年將回歸約 60% 的正常水準。因此美光管理層只要維持目前的展望，應不難滿足投資人的期待。他認為，若公司未來簽署的長期供貨協議能帶來超過 70% 的毛利率，將對股價帶來利多。
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