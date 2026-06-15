鉅亨網新聞中心 2026-06-16 00:45

美國最新 CPI 數據雖引發市場震盪，但市場情緒仍偏向亢奮。美國銀行（BofA）明星策略師 Michael Hartnett 則潑下冷水，警告投資人應維持防禦姿態。他認為，在 7 月 29 日 FOMC 會議前，隨著 Fed 主席華許（Warsh）立場轉趨鷹派、金融條件進一步收緊，市場風險仍高，投資人應持續減碼、獲利了結，避免盲目追高。

瘋狂吸金難掩背離 牛熊指標拉響紅色警報

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Hartnett 在最新研報中指出，當前全球金融市場正陷入一種極端的背離狀態。一方面，科技類股正迎來史詩級的資金狂潮，單週創下歷史上最大規模的資金流入紀錄，資產配置表現出典型且盲目的「週期末期貪婪」特徵。

但在繁榮的表面之下，美國銀行用以衡量市場情緒的「牛熊指標（Bull & Bear Indicator）」已在不知不覺中攀升至 8.8 的極端高位，這也是該指標自 2026 年 5 月被觸發以來，連續第四週處於強烈的「賣出訊號」啟動狀態。

歷史規律顯示，這項賣出訊號對投資者具有極高的警示意義。

自 2002 年以來的 17 次歷史紀錄中，一旦牛熊指標發出賣出訊號，全球股市在接下來的 2 至 3 個月內平均面臨 2% 至 3% 的虧損，其預測命中率高達近六成，且歷史上的最大回撤幅度往往落在 15% 至 20% 之間。

當前資金極度流向科技股的狂熱走勢，非但未能消除系統性風險，反而進一步推升了市場高位崩潰的可能性。

根據最新的資金流向數據，截至上週五的單週內，雖然整體股市仍吸金 315 億美元，債券市場流入 208 億美元，但避險與去中心化資產如黃金和加密貨幣則分別流出 23 億美元及 7 億美元，其中加密貨幣更創下五週累計失血 66 億美元的紀錄。

而科技類股在單週內瘋狂湧入 123 億美元的創紀錄資金，甚至吸引大量槓桿型半導體交易型開放式指數基金（ETF）建倉，這種現象在 Hartnett 看來，正是市場見頂前夕、投資人貪婪情緒達到沸點的危險徵兆。

通膨突破關鍵紅線 歷史數據揭示回檔危機

除了市場情緒的過熱，實體經濟的通膨威脅，更是懸在華爾街頭頂的達摩克利斯之劍。

最新數據顯示，美國整體 CPI 在符合預期的同時，自 2023 年以來首次突破了 4.0% 的重要心理關口，精確數值達到 4.2%。

Hartnett 警告，從過去 100 年的歷史數據進行縱向對比，一旦美國通膨率突破 4% 這一分水嶺，標準普爾 500 指數在隨後的 3 個月內平均下跌約 4%，而在隨後的 6 個月內平均跌幅更會擴大至 7%。

更具警示意義的是，當前美國 4.2% 的 CPI 水準，已幾乎逼近甚至超越了當前 4.3% 的失業率。

這種通膨率高於失業率的罕見「交叉」現象，在歷史上往往只出現在聯準會積極升息的特定年份，例如 1966 年、1973 年、1990 年、2000 年以及 2008 年。

在華爾街的歷史記憶中，這些年份無一例外地伴隨著極其痛苦的市場修正與經濟陣痛。

面對本輪物價指數在中期選舉前可能進一步飆升至 5% 以上的預期，市場對通膨降溫的盲目樂觀顯然忽視了歷史規律的嚴酷性。

重溫 1994 年升息陰影 警惕繁榮泡沫驟然破裂

在評估市場中長期走向時，Hartnett 特別提醒投資者重溫 1994 年的歷史經驗，並指出當前市場的宏觀環境與當年有著驚人的相似性。

在 1990 年代初期，聯準會長期維持寬鬆的貨幣政策，促成了市場口中「無就業支撐的經濟復甦」。然而，這一溫和狀態最終在 1994 年第一季爆表的非農就業數據中被徹底粉碎。

當時落後於通膨曲線的聯準會，不得不採取連續且大幅度的升息措施，隨後股市便陷入了長達數月的劇烈區間震盪與去槓桿風暴。

歷史證明，繁榮與泡沫最終必然會被嚴苛的資本成本（如懲罰性的債券殖利率）、行業領頭羊的倒戈，或者是選民要求遏制通膨的政治壓力所終結。

當前，雖然長天期美債殖利率率於 5% 附近居高不下，但多數散戶與私人客戶因畏懼波動而極少配置長天期公債。這種資產配置上的「凍結看漲」狀態，顯示市場依然活在過去寬鬆環境的幻覺中。

Hartnett 預測，隨著政策再次從寬鬆預期轉向實質性收緊，去槓桿的震盪將不可避免地捲土重來。

踐行「3P」防禦法則 在狂熱中轉向和平交易

面對難以忽視的宏觀隱憂，哈特內特建議投資人回歸「部位（Positioning）、利潤（Profits）和保單（Policy）」的「3P」分析框架。

他認為，在多頭部位過度擁擠、利潤預期已被過度透支，且貨幣政策即將因通膨壓力再度收緊的背景下，投資人的最優解是繼續執行減碼策略。

在決策者為實現政治考量而將金融市場置於優先順位的過渡期內，盲目追逐強勢科技股的勝率已大幅降低。

相較之下，採取逆向思維、佈局「和平」交易的贏家，才是當前應對市場不確定性的明智之舉。

Hartnett 建議，投資人可將目光從過熱的科技類股移開，轉而關注防禦屬性較強的消費股、近期創下新高的房地產投資信託基金（REITs）、性價比逐漸顯現的歐洲市場、具備去槓桿屬性的加密貨幣與實體黃金，以及印度和印尼等新興市場的外匯資產。