鉅亨網新聞中心 2026-06-15 16:37

港股主要指數周一 (15 日) 收漲，市場氣氛受國際局勢緩和與科技產業利多消息提振。恒生指數全日漲 0.5%，收報 24842.67 點；恒生科技指數漲 1.28%，收報 4765.58 點；國企指數則微漲 0.02%。

受美國總統川普宣佈美伊協議達成且荷姆茲海峽將重新開放的刺激，恒指早盤一度重返二萬五大關，隨後升幅逐步收窄，全日成交額達 2833.5 億港元。

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AI 應用與晶板塊成為市場亮點，AI 應用股智譜（02513）因宣佈推出最新旗艦模型 GLM-5.2 並實施開源，股價暴漲 32.82%。晶片股在世界半導體貿易統計組織上調全球增長預期的激勵下走強，華虹宏力漲超 10%，中芯國際亦漲近 7%。此外，聯想集團表現突出，漲幅達 9.31%。

板塊表現方面，PCB 概念股普漲，其中建滔積層板在南向資金連續五日淨買入的推動下，大漲 22.26%。存儲概念股受 AI 伺服器需求帶動集體走高，南方兩倍做多海力士漲幅逾 13.7%。黃金股隨金價站上每盎司 4300 美元關口而集體上揚，紫金黃金國際漲超 15%。

航空股則因成本預期緩解全天保持強勢，東方航空漲逾 8%。

新股市場今日情緒高漲，休閒零食品牌溜溜梅在港交所掛牌上市。該股在公開發售階段獲超過 6586 倍認購，上市首日漲幅高達 193.71%，成為市場焦點。然而，煤炭股與濠賭股表現相對疲軟。受焦煤價格急跌影響，兗礦能源跌逾 9%。濠賭股則因世界杯賽事可能分流博彩收入，導致板塊走弱，新濠國際發展跌 3.67%。