鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-14 10:07

高房價與資產碎片化成為市場焦點，富達國際亞太區數位資產策略總監黎樂知指出，代幣化核心在於將房地產等大型資產碎片化，讓投資人能購買原本門檻過高而無法參與的類別，為高房價地區帶來新動力。然而台灣在房產代幣化發展上仍面臨法律合規、二級市場流動性、缺乏穩定幣等三大瓶頸，監管層面至今未有明確規範，與積極發放穩定幣牌照、建立新數位基礎設施的香港相比，進度相對落後。

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從全球發展趨勢來看，金融資產鏈上化的蓬勃發展，在短短兩年內資產規模從 20 億美元暴增至 300 億美元的驚人成長。黎樂知指出目前資金主要流入代幣化國債與流動性產品，並由加密貨幣原生機構主導，預計到 2030 年規模將達到 6000 億美元，展現出極強的未來性及市場潛力。這種爆發性成長正逐步改變全球資本市場的結構，也讓房地產等實體資產的代幣化應用更具備想像空間。

黎樂知表示，房地產代幣化已在國際間討論多年，其具體運作方式是將房地產資產碎片化為不同的單位，供投資人自由買賣。她提及，高房價地區其實更有動力推動房地產代幣化，因為這能有效降低年輕人與小資族的進入門檻，打破過去動輒百萬、千萬自備款的限制，更有可即時購買與隨時追蹤的數位化理財。

黎樂知觀察，台灣目前仍有三大瓶頸必須克服。首先是法律與合規性，在現行法律層面上，如何認定代幣持有者的真實擁有權，以及交易時的合法性，台灣目前在監管層面上對於代幣化的形式與框架仍未有明確的規範。

其次是二級市場流動性不足，若缺乏成熟、有公信力的二級市場供投資人自由轉手與買賣代幣，整個代幣化生態將難以興起。

最後，是代幣化資產必須與現有的房產指數或相關基金競爭，代幣化必須展現出更獨特的交易優勢，才能吸引傳統投資人進場。

此外，目前國際上如杜拜與阿布達比等地區，由於擁有較明確的法規框架，已有相關計畫在推行。