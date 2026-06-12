鉅亨網新聞中心 2026-06-12 16:42

香港股市主要指數周五 (12 日) 集體收漲。截至收盤，恒生指數上漲 1.93%，收報 24718.10 點；恒生科技指數上漲 1.06%，收報 4696.96 點；國企指數亦表現強勁，漲幅達 1.91%。市場整體氛圍活躍，科網股、航空股及有色金屬板塊成為支撐大盤的主要力量。

航空板塊今日漲幅居前，其中東方航空大漲超過 8%。這一波動主要受到地緣政治消息驅動：美國總統川普宣布取消原定對伊朗的空襲，並透露相關談判已獲多方批准。此消息引發國際油價大幅下挫，顯著緩解了航空公司的燃油成本壓力。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，2026 年全球航空燃油成本將顯著增加，因此油價回落對航司利潤修復具有積極作用。

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有色金屬板塊表現同樣亮眼，洛陽鉬業收漲逾 12%，靈寶黃金漲幅達 12.43%。分析指出，中東局勢的長期影響已從能源擴散至工業金屬，銅與鋁市場出現供應收緊與價格上行的雙重效應，市場預期這種緊張狀態可能持續數年。此外，金價雖有波動，但小金屬與磷化工等板塊在邏輯支撐下依然活躍。

科網股呈現漲多跌少態勢，京東漲超 3%，阿里巴巴與百度漲幅均超過 2%，惟聯想逆勢下跌超過 2%。創新藥板塊則受益於估值修復，榮昌生物漲逾 7%。中國銀河證券研報顯示，醫藥行業在經歷上半年回調後，估值已處於歷史低位，下半年市場將重點關注醫保變量及創新藥臨床數據的兌現。