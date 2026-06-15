鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 16:20

隨著美國與伊朗達成重啟荷姆茲海峽的協議，亞洲各國展現出謹慎的樂觀情緒。這條全球最重要的能源命脈負責承載全球約 20% 的海運石油與天然氣，其重新開放對亞太地區這個全球人口最多且增長最快的地區至關重要。

「尚未走出困境」 亞洲經濟體對美伊協議持謹慎樂觀態度(圖:shutterstock)

亞洲領導人的期待與市場反應

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日本首相高市早苗稱該協議是朝向自由安全航行邁出的重要一步，澳洲與紐西蘭總理也紛紛表示歡迎，認為這有助於緩解因衝突造成的物價壓力。

實體市場的滯後與安全隱憂

儘管金融市場情緒高漲，但專家警告，目前局勢「尚未走出困境」。華僑銀行 (OCBC) 首席經濟學家 Selena Ling 指出，金融市場走在了實體市場前面，考慮到出口設施的受損與修復，石油和天然氣流量可能需要長達 3 個月才能恢復。

戰略與國際研究中心 (CSIS) 的 Ben Cahill 強調，船東與船長目前仍持觀望態度，航行安全與相關費用將決定恢復流量的速度。除非確保航道完全安全，否則流量難以回歸戰前水準，這意味著庫存可能持續下降，各國政府仍需維持緊急應變措施。

地區影響：從財政紓困到長期策略轉型

荷姆茲海峽的關閉對亞洲影響深遠，因為衝突前該航道約 90% 的石油均流向亞洲。歐亞集團 (Eurasia Group) 專家 Peter Mumford 指出，油價下跌對印尼和菲律賓尤為重要，前者面臨沉重的燃料補貼財政負擔，後者則深受能源危機帶來的經濟衝擊。

然而，這場衝突已永久改變了亞洲的能源戰略。日本等依賴中東能源的國家已開始多樣化進口來源，轉向中南美洲與非洲尋求供應。