鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-15 12:10

投信投顧公會最新統計顯示，今年以來台灣整體 ETF 市場已出現結構性轉變 。主動式 ETF 在各類資產中的規模全面加速成長，不論是在國內股票、跨國股票或跨國債券三大主流均出現跳躍式增速，說明強調主動操作能力的 ETF 正逐步挑戰市場長期以被動投資為主的格局 。其中，國內股票型主動式 ETF 規模更是從去年底的 1302.95 億元大幅成長至今年 5 月底的 7716.85 億元，今年以來增幅接近 5 倍 ，成為市場上最受矚目的焦點。

摩根投信表示，從投信投顧公會最新的數據觀察，主動管理策略正快速獲得本地投資人的市場認同 。今年以來，除了國內股票型主動式 ETF 規模呈現爆發式成長，跨國股票型與跨國債券型主動式 ETF 的規模增長幅度也分別達到 219% 與 139% 。

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不論是股票型或債券型，主動式 ETF 的規模增速皆顯著優於被動式產品 。這一方面是因為基期較低，另一方面則顯示台灣投資人正從過去偏好低成本被動投資，逐步轉向更注重策略靈活度與績效表現的投資模式 。隨著市場環境趨於複雜與波動性提高，主動式 ETF 有望與被動式 ETF 相互搭配，共同成為台灣 ETF 市場的重要引擎 。

相較之下，被動式 ETF 雖然仍掌握較大的市場份額，但今年來的規模成長力道稍嫌落後 。根據數據顯示，受台股大盤指數帶動影響，今年來國內股票型被動式 ETF 的規模雖然成長了 52.17%，但跨國股票型被動式 ETF 的規模成長只有 29.76% 。最值得注意的是，跨國債券型被動式 ETF 的規模不增反減，今年以來規模縮水達 340.13 億元，成長率為負 1.13% 。

在股票型 ETF 方面，同樣呈現主動式產品快速崛起的趨勢 。主動式跨國股票 ETF 僅用一年時間，其存量規模已超過被動式多年累積的五分之一，顯示投資人逐步傾向透過主動策略掌握全球股市機會 。至於跨國股票型主動式 ETF 今年以來新增 779.75 億元，儘管目前整體規模仍小於被動式 ETF，但其 492.26% 的成長速度約為後者的近 7 倍 。