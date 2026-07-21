鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 11:57

雖然台股上周上演黑色星期五創史上最大跌點，不過，根據集保戶股權分散 7 月 17 日最新統計資料顯示，台股 ETF 受益人數周增 23 萬 762 人，總人數突破 1800 萬大關、來到 1800 萬 2031 人，連續 4 周創高，統計今年來增加了 58 萬 28541 人，以單檔表現來看，有 33 檔台股 ETF 受益人數同步創高，群益臺灣加權正 2(00685L-TW) 單月大增 14.5 萬人奪下人氣王。

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市場法人表示，台股近期劇烈震盪修正，不過台股基本面不差，因此許多投資人趁大幅回檔買入正二。市場上目前有四檔台股正二 ETF，而 00685L 因分割後價格最便宜、流動性變好，加上管理費最低僅 0.3%，投資人可視自己投資屬性，做好風險控管，以正二介入台股未來上漲契機。

群益臺灣加權正 2 ETF 經理人洪祥益表示，台股在基本面 AI 需求持續強勁，擁擠交易及槓桿增幅擴大造成這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。展望台股後市，在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，回檔至季線是長線投資不錯的近場點。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，高息型 ETF 成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。建議投資人可續抱台股科技高息 ETF。