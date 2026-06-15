鉅亨網新聞中心 2026-06-16 01:05

債券市場的劇烈波動,，正悄然成為華爾街揮之不去的陰霾。隨著新任聯準會（Fed）主席華許即將主持其上任以來的首場 FOMC 會議，市場正反覆思索同一個核心問題：美債殖利率究竟要攀升至何等水位，才會對當前的美股牛市造成實質性的致命威脅？

美債殖利率飆到多少美股會崩？高盛畫「10年期5%」紅線。(圖:shutterstock)

對於這個市場焦慮，高盛給出了明確的量化解答。該行交易業務主管帕斯夸里歐（Tony Pasquariello）指出，根據歷史經驗與計量模型測算，10 年期美債殖利率的系統性風險臨界點大約落在 5% 大關。在此紅線被觸及之前，美股由基本面支撐的漲勢雖有震盪，但尚不致於發生結構性扭轉。

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兩倍標準差觸發警報 5% 紅線尚未跨越

高盛在最新報告中，針對長期公債殖利率如何壓制股票估值（評價面）建立了一套歷史經驗架構。

以當前的總體經濟環境與市場波動度回推，這個觸發集體恐慌的臨界點正是 5%。

所幸，這條攸關美股命運的 5% 防線目前仍維持安全距離。儘管近期債市因通膨降溫速度放緩、財政赤字隱憂而重新定價，導致利率曲線整體上移，但高盛強調，美股現階段尚未進入由「利率飆升」主導的實質性崩跌風險。

不過，這也預示著債市走勢已成為牽動今年下半年美股多頭續航力的關鍵變數。

華許首場 FOMC 債市重新定價迎考驗

就在美股與債市拉鋸之際，市場焦點正高度鎖定在華許主持的首場貨幣政策會議。這位新任掌舵者的政策首秀，面臨著與過去幾年截然不同的總體經濟格局。

一方面，美國實體經濟展現出極具韌性的成長動能，企業獲利前景持續改善，AI 基礎設施建設更為長期生產力注入強心針；另一方面，美國政府財政赤字持續擴張、公債發行供給量大增，加上通膨展現頑強黏性，皆對長期利率構成沉重的上行壓力。

在這樣繁雜的背景下，投資人正竭力從華許的政策聲明與會後記者會中，解讀其對於經濟成長、通膨黏性與利率路徑的真實態度。

對權益資產而言，單次會議的方向性指引固然會引發短期震盪，但中長期關鍵仍在於整體利率環境能否穩定在市場可承受的區間。

只要 10 年期美債殖利率不朝著 5% 警戒線加速逼近，美股的評價面就依然能獲得基本面的支撐。

AI 大廠資本支出狂潮 美股堅實驅動力

除了美債殖利率尚未觸及紅線外，高盛認為美股能抵抗高利率環境的另一大關鍵，在於 AI 資本支出週期所帶來的強勁動能。

部分市場人士擔憂高利率將壓抑企業投資意願，但帕斯夸里歐抱持不同看法。他強調，由科技巨頭主導的 AI 基礎建設浪潮，至今仍是美股最核心且無可替代的驅動力。

根據高盛美國策略團隊的最新預測，市場目前對 2027 年全球超大規模雲端廠商資本支出的共識，預估約為 9,200 億美元，但這項數據顯然低估了科技巨頭的軍備競賽決心。

高盛預期，隨著 AI 應用加速落地，2027 年全球雲端巨頭的資本支出將進一步上修，並有望正式突破 1 兆美元大關。

歷史數據也佐證了這點：在過去三年中，華爾街分析師對科技業資本支出的預測，平均低估了高達 45 個百分點。

這意味著 AI 投資的實際擴張力道將持續超越市場預期，其帶來的獲利成長足以對沖部分利率上升所帶來的估值壓力。

指數平穩、個股激盪 波動率已成隱形殺手

這種不穩定性主要源於市場投機氣氛的轉變。近期美國 3 倍槓桿 ETF 的資產規模迅速膨脹，資金高度集中於少數科技與半導體權值股。

高槓桿交易的盛行，加上選擇權市場強烈的 Gamma 效應，正在成倍放大個股的日內波動，導致美股對任何總經數據或政策風吹草動都顯得極度敏感。

高盛提醒，這種技術面因素，雖然不代表牛市即將終結，但預示著未來幾個月投資人必須做好迎戰劇烈震盪與流動性瞬間缺口的心理準備。