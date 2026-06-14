鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-14 12:34

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞中華立鼎光電 (7926-TW) 將於周三 (17 日)，以每股 120 元登錄興櫃，中華立鼎自 2016 年後，正式成為中華電集團子公司，目前自主掌握磊晶材料設計、異質整合技術，也發展矽光子 (CPO) 雷射檢測技術，公司表示，受惠於半導體、AI 及矽光子檢測需求增加，今 (2026) 年下半年訂單能見度佳，營運樂觀，全年度毛利率有望維持 60% 以上。

中華立鼎下半年訂單能見度佳，全年度毛利率有望維持60%以上。(鉅亨網資料照)

中華立鼎過去專注砷化銦鎵 (InGaAs) 於光電感測器與影像感測器研發製造，掌握不可見光光源檢測，為台廠中少數擁有關鍵檢測技術廠商。

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中華立鼎總經理林嘉堅表示，自然界中不可見光源可應用在醫療、軍事、通訊與日常消費電子上，中華立鼎正好趕上這個 AI、光通訊發展的時間興櫃 IPO，產品屬於技術門檻較高且供給相對稀缺的利基型產品，因此具備較佳的定價能力，可用於半導體及工業檢測，材料分選、CPO 檢測，甚至應用到食品農業，公司產品希望由工業、國防逐步走入消費市場，希望未來能終端應用在客戶產品上。

林嘉堅表示，短波檢測應用很多，目前公司營收中，有很大一部分出貨到中國市場，公司產品在當地也有很大的競爭優勢。

另對於矽光子來說，林嘉間表示，未來隨著光通訊檢測需求增加，新興應用也具有成長潛力，包括民生用品的車電及無人機空拍觀測、低軌衛星的通訊，也希望未來產品能夠導入消費型手機、智慧手表的人體監測應用。

此外，中華立鼎受惠近年接單規模擴大及產能利用率提升，也帶動近年毛利率提升，近年都可以繳出 60% 以上的高毛利率。法人預期，今年度中華立鼎毛利率更達到 67%，訂單比起去年同期增加 3-4 個月以上，多以急單居多。