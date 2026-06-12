鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 12:09

台股在 AI 浪潮推升下屢創新高，金控獲利王富邦金 (2881-TW) 近期股價同樣漲勢凌厲，今 (12) 日早盤一度衝上 129 元新高。董事長蔡明興在股東會上直言，對比前 5 個月高達 11.36 元的每股純益 (調整後)，目前不到 10 倍的本益比「股價仍偏低」，並期待能繼續邁向「第二個百元」。蔡明興對台股 AI 產業前景抱持樂觀，認為台灣掌握全球硬體核心供應鏈，將在基礎建設巨浪中深度受惠。

富邦金自今年 5 月底股價突破 100 元大關後，短短半個月內波段累計漲幅已超過 3 成。對此，董事長蔡明興直言，「以目前獲利來看，富邦金股價其實仍偏低的。」他指出，富邦金今年光是前 5 個月的調整後每股純益就高達 11.36 元，對比目前 120 多元的股價，本益比 (PE) 連 10 倍都不到。

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相較於科技股，其本益比動輒 30 倍、50 倍甚至百倍，而國外金融同業部分，純壽險公司本益比約 10 至 12 倍，銀行股則在 15 至 20 倍。富邦金目前股價僅約淨值的 1.2 至 1.3 倍。

蔡明興說，金融股相對來說股價非常合理，甚至有偏低的現象，他認為，台灣壽險金控整體的合理本益比，平均起來在 12 倍以上是很合情合理的。富邦金近兩年股價相當委屈，近期終於突破百元大關，如今面對股價創新高，他也十分期待能繼續往「第二個百元」邁進。

談及台股 AI 產業的前景，蔡明興抱持樂觀的態度，台灣與韓國同為 AI 浪潮的受惠者，但台灣的受惠程度明顯更為普遍且深入，這直接反映在經濟數據上。目前全球 AI 的硬體供應鏈核心基本上都由台灣廠商牢牢掌握，從最關鍵的 AI 伺服器，到上游各式零組件，現階段幾乎全線面臨「嚴重缺貨」的盛況。

這種供不應求的現象進一步引發了漲價效應，不僅帶動台灣第一季經濟成長率繳出雙位數的亮眼成績，也成為推升台股股市不斷創新高，賦予市場更高期待的關鍵動能。

蔡明興更以產業動態舉例，過去在設計上多是四個 GPU 搭配一個 CPU，但到了新一代的 AI 設計中，兩者用量已演進為「一對一」，導致 CPU 的需求量瞬間暴增四倍，連帶讓過往難以想像的 CPU 領域也陷入缺貨。

他強調，不論是晶片龍頭台積電面臨的產能嚴重不足，還是台灣其他軟硬體廠商，都將在這波剛起步一、兩年的 AI 基礎建設巨浪中持續深度受惠；雖然短期內市場估值與投資報酬的回收進度仍會帶來波動，但 AI 產業的基本面長期依然相當可期。

至於各子公司表現，蔡明興也寄予厚望，今年各子公司前 5 月獲利都突破新高，海外的富邦華一跟香港富邦也都改寫新紀錄，業務呈雙位數成長，壽險也表現強勁，尤其證券因股市成交量動輒破兆，每月的經常性獲利超過 20 億元，還不包含自營商賺的都放在 OCI 項下，「以前無法想像到證券每月可以賺 20 億元以上，相當於銀行的獲利水準。」

不過，面對全民炒股熱潮，蔡明興也特別對投資人提出二項建議，第一，控制槓桿，別借錢買股。投資不怕一萬、只怕萬一，台股在高檔若遭遇暴跌，融資操作只要跌個 30% 就會讓本金歸零，風險極高。