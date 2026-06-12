鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 13:33

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日舉行 2026 年股東常會，董事長蔡明興會後受訪時大談富邦人壽參與太空低軌衛星巨頭 SpaceX 的 IPO 認購案，不僅透露曾親自參觀加州工廠，更盛讚馬斯克是領先對手 10 年的「太空獨占天才」，十分看好低軌衛星與太空算力中心的長線前景。除了大膽卡位高科技外，富邦人壽也趁債券高利環境將海外新錢鎖定 6% 的海外長天期債券，並築起逾 1500 億元外匯準備金防禦水庫，目前資本水準強健、優於同業，無須向母金控尋求增資。

富邦金控今(12)日舉行2026年股東常會，由董事長蔡明興主持。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

馬斯克旗下的 SpaceX 將於 6 月 12 日正式在美國那斯達克 (Nasdaq) 掛牌上市，股票代碼為 「SPCX」，估值約落在 1.75 兆至 2 兆美元，預期發行價為每股 135 美元，預計募集 750 億美元，將是人類史上規模最大的 IPO 案。富邦金控 9 日代子公司富邦人壽公告，擬參與 SpaceX 申購，上限為 6 億美元。

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媒體問及富邦為何看好高估值的 SpaceX？蔡明興表示，這是一家非常罕見的「太空產業獨占領導者」，擁有多項難以被超越的關鍵優勢，由於火箭可多次重複使用，發射成本是全球最低，不僅幫自己打衛星，還幫 NASA 與競爭對手發射。其 CFO 甚至預計要將成本再降到目前的十分之一，為將來在太空建設「算力中心」奠定基礎，近日已成功發射首顆載有算力伺服器的衛星。

星鏈 (Starlink) 獲利強勁，目前全球僅 1000 萬用戶，一年就已經賺到 40 多億美元，展現極高變現能力。此外，太空環境處於負 40 度至負 400 度的極低溫，若將 AI 算力中心搬上天空或月球，能大幅省去龐大的散熱成本。

蔡明興進一步讚嘆馬斯克，「他過去講的宏大理念，大家一開始都說他吹牛、沒人相信，但最後全部都實現了，只是稍微晚幾年而已。」他直言，這家公司非常特殊，報告顯示，其他對手 (如亞馬遜創辦人貝佐斯的 Blue Origin) 至少落後他 10 年。

蔡明興指出，這次 SpaceX IPO 開放 35% 給散戶認購，超額認購高達 5、6 倍，富邦人壽看好其長期前景，即使短期可能因高估值震盪，但放眼 3 到 10 年，前景絕對不可限量。

今天股東會上，也有股東關心富邦人壽的資產配置與資本狀況。富邦人壽董事長林福星指出，去年底 RBC (資本適足率) 穩穩超過 400%，目前不論是 RBC 或新一代清償能力制度 (TIS)，富邦人壽都位居同業領先水準。

對於今年海外新錢的配置，林福星透露，目前的利率環境對保險公司而言，是絕佳的投資機會。富邦人壽目前海外新錢主要鎖定 20 至 30 年期的海外長天期債券 (包含美國大型高科技公司債)，美元固定收益率約在 5.5% 到 6% 之間；若是台幣資金，則會先投入以美元債為資產的台幣計價債券 ETF，投報率同樣可達 5.5%~6%，完全符合預期。

至於富邦人壽未來如何因應極端市況或外匯劇烈變動，林福星信心十足地指出，富邦人壽去年在市場賺錢時，選擇將大量獲利提存至「外匯價格變動準備金」，目前準備金餘額已高達 1500 億元，顯著優於過去 200~300 億元水準。這堵厚實的防禦牆能百分之百承受未來外匯暴升暴跌的震盪，富邦人壽未來將靠自給自足穩健獲利，不需向母公司伸手要錢增資。