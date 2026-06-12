鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 11:39

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日舉行 2026 年度股東常會，由董事長蔡明興主持，會中順利完成董事改選，並通過股利政策，擬配發普通股每股現金股利 4.25 元，持平去年歷史新高水準，股利配發率來看達 50.8%，維持長期穩定平衡的股利發放目標，展望未來，人壽已經順利接軌 IFRS 17，未來股利發放將以「調整後獲利」為依據，配發率約 4-5 成，並以現金為主，由於今年前 5 月調整後 EPS 已達 11.36 元，蔡明興對於明年股利創高抱持高度信心。

富邦金控今(12)日舉行2026年度股東常會，由董事長蔡明興主持。(鉅亨網記者陳于晴攝)

富邦金控 2025 年稅後純益 1209.4 億元，每股稅後純益 (EPS)8.37 元，穩居金控雙冠王，並連續 17 年蟬聯金控每股獲利龍頭寶座。

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新任董事名單出爐，分別為富邦金董事長蔡明興、副董事長曾銘宗、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒、台北市政府財政局局長胡曉嵐、台北市政府法務局局長連堂凱及台北市政府社會局局長姚淑文。

六席獨董候選人名單為金管會前檢查局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻、前交通部長葉匡時、臺北大學法律學院教授張心悌與前台灣大學校長管中閔。

富邦金股東會通過擬配發普通股每股現金股利 4.25 元，持平去年歷史新高水準，現金股利配發率達 50.8%，維持長期穩定平衡的股利發放目標。

針對小股東關心人壽接軌會計新制後對股利政策的影響，蔡明興指出，今年起公布的「調整後獲利」，主要是將原本列在 FVOCI 項下且「已實現」的獲利加回，這是真正的營運表現，才能與去年同期對比。

蔡明興指出，富邦金未來都會以調整後獲利來計算股利，配發率介於 40% 到 50%，今年前 5 月調整後每股盈餘已達 11.36 元，期望明年的股利能比今年更好。

此外，為順應多數股東的期待，富邦金未來仍會以發放現金股利為主，暫時沒有配發股票股利或啟動庫藏股買回的規劃，以保留充足資本支持各子公司強勁的業務發展。