鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 19:20

比特幣上週一度跌至 59,100 美元的近期低點，隨後反彈至目前約 6.36 萬美元左右，重燃市場對「本輪週期底部已現」的討論，然而多空雙方圍繞 ETF 資金外流、鏈上數據與總體經濟催化劑，仍存在根本性分歧。

渣打銀行數位資產研究全球主管 Geoffrey Kendrick 在發給客戶的報告中明確表態，認為本輪週期的加密資產價格低點已經出現。

‌



他將地緣政治緊張局勢的緩和，以及 SpaceX IPO 的完成，列為兩大潛在的多方催化劑。

Kendrick 分析指出，地緣緊張情勢降溫有助於減輕油價與美國公債殖利率的上行壓力；而 SpaceX 上市完成後，部分 ETF 持有人為參與該發行案而提前變現比特幣持倉、加速資金外流的壓力，可望隨之消散。

然而，市場遠未出現全面回暖訊號。多項鏈上指標雖已逼近歷史熊市低點的臨界區間，卻尚未完全到位。

據 CryptoQuant 數據，比特幣當前價格僅高於「已實現價格」約 9%，所謂「已實現價格」是所有鏈上流通幣最後一次移動時的平均持有成本。

歷史上，該指標在主要熊市低點附近往往會貼近已實現價格，目前的水準雖已進入敏感區域。

分析師 Vetle Lunde 也指出，目前流通中逾半數的比特幣持倉處於帳面虧損狀態，可供拋售的獲利籌碼已大幅收窄，此一現象在過去多次市場底部附近均曾出現。

不過 Lunde 同時警告，在確立持續性復甦之前，比特幣仍可能出現「最後一跌」。

機構需求疲軟是當前市場最大的隱憂。據《彭博》匯編數據，美國現貨比特幣 ETF 在過去一個月累計淨流出約 58 億美元，CryptoQuant 研究人員指出，美國機構需求不僅已陷入停滯，更以歷史上罕見的速度轉為淨賣出。

對此，空頭認為持續的資金外流反映需求仍在惡化，價格難以形成有效支撐；多頭則主張，如此規模的流出正是市場出清的典型特徵，歷史上往往伴隨底部形成而出現。

不過，與歷史上典型的加密市場深度崩潰相比，本輪拋售的規模仍顯不足。過去 30 天內，投資人實現虧損的比特幣數量約為 18.7 萬枚，雖然體量可觀，但遠低於 2022 年底 FTX 崩盤後的拋售規模，也低於今年稍早的一波集中賣壓。

CryptoQuant 研究人員的結論精準捕捉了當前市場的核心張力：「當前價位應被視為估值底部候選，而非經確認的週期底部。」