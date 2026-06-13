鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-13 10:31

貿聯 - KY 周三 (10 日) 宣布，斥資 8.5 億美元，收購 Interplex Datacom 強化 AI 資料中心布局；財政部周三公布 5 月進出口統計，5 月出口達 784 億美元，年增 51%，連 31 紅；國泰金、富邦金與中信金周五 (12 日) 召開股東會，以下為本周大事回顧：

貿聯砸8.5億美元跨國併購強化AIDC布局、5月出口連31紅、金控三雄股東會，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)

貿聯 - KY 宣布 8.5 億美元收購 Interplex Datacom 強化 AI 資料中心布局

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連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 周三 (10 日) 召開重大訊息記者會，董事會決議與 Blackstone Inc. 及其附屬公司所管理之基金投資的公司簽署股份買賣協議，以現金收購 Interplex 集團之資料通訊業務 Interplex Datacom，預計下半年完成交割。

〈進出口統計〉5 月出口 784 億美元年增逾 51% 攀史上次高 前 5 月出超 852 億元

財政部周三 (10 日) 公布最新海關進出口貿易初步統計，5 月出口達 784.8 億美元，較上年同月增長 51.7%，創歷年單月次高，更寫下連 31 個月正成長佳績 。進口方面則受到 AI 產業鏈全球分工與引申需求活絡帶動，5 月進口金額衝上 605.7 億美元，創下歷年單月新高，年增率高達 54.9% 。

累計 1 至 5 月出口達 3,418.3 億美元、進口達 2,566.3 億美元，分別較上年同期增長 48.7% 與 37.8%，前 5 月出超金額達 852.0 億美元，顯示外銷動能依然十分強勁 。

〈國泰金股東會〉蔡宏圖：高度關注 AI 驅動下的台股發展 李長庚示警「四貸同堂」

國泰金控 (2882-TW) 周五 (12 日) 舉行 2026 年股東常會，由董事長蔡宏圖主持，他指出，儘管國際戰爭與通膨陰霾未散，但 AI 應用的快速進展成為台股最強後盾；針對近期台股創高引發「四貸同堂」等過度借錢問題，國泰金控總經理李長庚強調股市有風險，槓桿開太大，一不小心未來幾年恐背負債務度日，身為金融機構將持續落實嚴謹的風險控管。

〈富邦金股東會〉「調整後獲利」創高！蔡明興：明年股利會更好 定調配發率 4 至 5 成

富邦金控 (2881-TW) 周五 (12 日) 舉行 2026 年度股東常會，由董事長蔡明興主持，會中順利完成董事改選，並通過股利政策，擬配發普通股每股現金股利 4.25 元，持平去年歷史新高水準，股利配發率來看達 50.8%，維持長期穩定平衡的股利發放目標，展望未來，人壽已經順利接軌 IFRS 17，未來股利發放將以「調整後獲利」為依據，配發率約 4-5 成，並以現金為主，由於今年前 5 月調整後 EPS 已達 11.36 元，蔡明興對於明年股利創高抱持高度信心。

〈中信金股東會〉通過配息 2.5 元創高！總座：證券持續尋求併購機會

中信金控 (2891-TW) 周五 (12 日) 舉行 2026 年度股東常會，由董事長顏文隆親自主持，會中順利通過多項重要議案，並通過配發普通股每股現金股利 2.5 元，刷新歷史新高紀錄。面對台股近年表現火熱，總經理高麗雪指出，中信證券近年經紀市占快速成長至 1.5%，目前雖無適合的併購對象，但未來將持續在市場上尋求機會，同時強化內生成長，積極擴大證券版圖。

大立光光通訊 FAU 試產線在 9 月完成建置並導入自動化生產

蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 周二 (9 日) 召開股東會，大立光強調目前固守手機光學元件及新產品的開發案，針對目前市場高度關注在 AI 高速傳輸所需求的矽光子 CPO 元件開發案，執行長林恩平則指出，預估大立光在今年 9 月前完成首條試生產線建置，並將會導入自動化生產設備。

楊金龍：看 AI 有過熱現象 但「距離系統性風險還很遠」

台灣央行總裁楊金龍周三 (10 日) 赴立院進行業務報告，被立委問及台股是否過熱議題，楊金龍說，的確 AI 有過熱現象，這是因為投資人看漲速度快、資金進入股市的速度較過往快太多，但「現在距離系統性風險還很遠」，只是要密切注意。