鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 20:04

中信金控 (2891-TW) 今(12)日舉行 2026 年度股東常會，由董事長顏文隆親自主持，會中順利通過多項重要議案，並通過配發普通股每股現金股利 2.5 元，刷新歷史新高紀錄。面對台股近年表現火熱，總經理高麗雪指出，中信證券近年經紀市占快速成長至 1.5%，目前雖無適合的併購對象，但未來將持續在市場上尋求機會，同時強化內生成長，積極擴大證券版圖。

顏文隆於會中致詞時指出，今年正逢集團創立 60 週年，是中國信託發展歷程中的重要里程碑。在穩健的經營策略引領下，中信金 2025 年全年稅後純益達 806 億元、年增 12%；普通股淨值報酬率 (ROE) 達 16.88%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.08 元，連續 3 年寫下金控獲利歷史新高，穩居台灣金融業領先地位。

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中信金今年持續表現優異，高麗雪指出，2026 年 1 至 5 月金控累計稅後純益已達 348 億元，較去年同期大幅增長 41%，EPS 達 1.78 元，同樣創下歷年同期新高。

有股東關切中信金明年股利政策規劃，高麗雪表示，已把 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 股票處分損益納入盈餘分配考量之中，也會根據金控與子公司資本適足狀況、未來業務發展、股東對現金股利需求等，一併做為整體考量。過去 3 年現金股利配發率都有 6 成左右。

高麗雪進一步指出，保險業今年接軌 IFRS 17 新制，旗下台灣人壽多數持有的上市櫃股票部位都放在 FVOCI，已實現獲利並不會反映在每月損益表，但每季會公布加計 FVOCI 股票處分損益後的調整後獲利，提供投資人參考。

有小股東關切，在台股行情大好之際，中信金如何透過證券子公司緊抓市場紅利？高麗雪坦言，近年金融市場火熱，尤其台股受到 AI 需求暢旺帶動，但相較於銀行、保險二大子公司的規模，中信證券目前確實還不夠大。

不過，中信證券在競爭激烈的市場中急起直追，經紀市占率已成功從早期的 1% 衝到 1.5%，雖然份額仍不大，但成長率高居同業之冠；中信證券 2025 年稅後純益 18.3 億元，亦創歷史新高。

高麗雪透露，為了擴大證券市占率，中信金一直都有在留意證券市場的併購機會，但目前尚未看到最適合、且符合未來長期發展的特定標的，後續仍會持續密切關注市場變化。