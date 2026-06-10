鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-10 14:20

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (10) 日召開重大訊息記者會，董事會決議與 Blackstone Inc. 及其附屬公司所管理之基金投資的公司簽署股份買賣協議，以現金收購 Interplex 集團之資料通訊業務 Interplex Datacom，預計下半年完成交割。

Interplex Datacom 總部位於新加坡，是全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互連解決方案、高精密機械產品供應商，具備強大的研發能力，並於中國、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工人數超過 1,900 人。截至 2026 年 3 月 31 日止十二個月期間，Interplex Datacom 營收約為 3.92 億美元。

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貿聯表示，本交易將進一步強化於資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力，本次交易企業價值為 8.5 億美元，另附最高 5000 萬美元之或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付。

貿聯表示，透過整合 Interplex Datacom 業務，公司將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。

此外，此併購案更可提升在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，支援設備解決方案事業部，包括對半導體機櫃、醫療設備及系統整合組裝及其他應用領域至關重要

整體而言，貿聯收購 Interplex Datacom 業務有五大目的，一、為強化資料中心連接技術及基礎設施領域的布局；二、取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組合，推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。