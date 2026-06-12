鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 19:33

國泰金控 (2882-TW) 今(12)日舉行 2026 年股東常會，由董事長蔡宏圖主持，他指出，儘管國際戰爭與通膨陰霾未散，但 AI 應用的快速進展成為台股最強後盾；針對近期台股創高引發「四貸同堂」等過度借錢問題，國泰金控總經理李長庚強調股市有風險，槓桿開太大，一不小心未來幾年恐背負債務度日，身為金融機構將持續落實嚴謹的風險控管。

受惠於 AI 科技熱潮帶動台股表現亮麗，國泰金今年前 5 月累計稅後純益達 599.3 億元，每股純益 (EPS) 為 4.07 元；若加計 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)股票處分利益，累計調整後獲利已突破 1250 億元，正式超越 2025 年全年的獲利水準，繳出亮眼成績單。

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面對全球複雜的經濟局勢，蔡宏圖在致詞時坦言，近年全球市場歷經多重考驗，包括地緣政治衝突延續、俄烏戰爭影響未歇，近期美國對伊朗發動攻擊等事件，均推升了石油能源及原物料價格，致使各國通膨數據走高、利率居高不下，進而導致資本市場震盪。

然而，蔡宏圖指出，今年全球市場的一大轉機在於 AI 相關科技進展神速，AI 實際應用的大幅增加，成為支撐台股在全球股市表現亮麗的關鍵引擎。他特別強調，作為大型投資機構，國泰金控非常重視股市發展，將持續密切關注 AI 產業鏈對資本市場的影響。

隨著台股屢創新高，近期市場出現部分民眾透過房貸、車貸、信貸及股票融資進行「四貸同堂」的激進槓桿投資現象。對此，李長庚指出，雖然提早理財是好事，但投資應建立在基本面支撐之上，且股市漲跌本為常態。

他特別針對「四貸同堂」現象提出警示，強調年輕族群雖具風險承擔能力，但若槓桿開得太高，一旦面臨市場劇烈波動，恐面臨斷頭風險，甚至導致未來十年必須背負債務度日。

媒體追問，金融機構是否能全面掌握此類跨業別的槓桿風險，李長庚解釋，目前的聯徵機制主要針對銀行端貸款，未納入證券及保險業的借款資料。在現行法規下，除非客戶同意共同行銷，否則金控母公司難以全面整合客戶的跨業借貸數據。